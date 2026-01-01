Еще один танкер задержали в Средиземном море

Судно шло под флагом Камеруна. Его заподозрили в использовании ложного флага в нарушение международного морского права. Как утверждается, MV SUN могло быть частью так называемого "теневого флота".

"Это шестое за последние месяцы судно предполагаемого теневого флота, на которое высадились представители нашей миссии", – указала Каллас в X-посте.

По ее словам, вопрос борьбы с "теневым флотом" будет обсуждаться на встрече министров обороны ЕС в Ирландии. Эта встреча состоится 1 сентября.

Европейские государства уже не раз задерживали суда, якобы принадлежащие "теневому флоту". Например, 14 июня англичане задержали в Ла-Манше танкер Smyrtos, 23 июня французы у берегов Сицилии – танкер Deliver.

В начале августа стало известно, что силами военно-морской миссии ЕС IRINI в Средиземном море задержан танкер Toa Payoh. Перехватили танкер к западу от Пантеллерии, он направлялся из Бенина в Стамбул.