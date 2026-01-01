Экс-президент Армении Роберт Кочарян арестован

"Арестован на два месяца", – сказала она РИА Новости.

В чем обвиняют Кочаряна

О задержании Кочаряна и его сына Седрака Антикоррупционный комитет Армении сообщил 25 августа. По данным Генеральной прокуратуры республики, против экс-президента возбуждено уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки и отмывании денег.

Помимо Кочаряна, фигурантами дела проходят бывший президент Армении Серж Саргсян, который ранее также был арестован на два месяца, экс-премьер Андраник Маркарян, бывший мэр Еревана Гагик Бегларян и еще несколько человек.

По данным армянских СМИ, расследование связано со сделками с недвижимостью, которые проводились в 2004–2009 годах, когда Кочарян занимал пост президента. Адвокат политика Арам Орбелян ранее заявлял, что его подзащитный не имеет отношения к этим операциям и считает предъявляемые ему обвинения необоснованными. Расследование по статье о злоупотреблении должностными полномочиями ведется с 2018 года.

Что известно о задержании

По мнению депутата оппозиционной фракции "Армения" Севака Хачатряна, задержание Кочаряна может быть связано с его публичным конфликтом с премьер-министром Николом Пашиняном. Перепалка между политиками произошла 24 августа во время заседания правительства.

В июне адвокат Кочаряна сообщал, что Центральная избирательная комиссия разрешила начать разбирательство в отношении политика, возглавляющего блок "Армения".

Роберт Кочарян занимал пост президента Армении с 1998 по 2008 год. После ухода с должности он неоднократно становился фигурантом уголовных разбирательств, связанных с периодом его президентства.