В проекте рабочей программы Еврокомиссии на 2027 год указано, что для достижения оборонных целей ЕС необходимо "сделать больше", в том числе укрепить устойчивость, готовность и способность быстро реагировать на кризисы или более серьезные угрозы, сообщил портал Rapporteur со ссылкой на документ.

В октябре Европейское оборонное агентство предупредило в конфиденциальном докладе о "значительных недостатках" по всем девяти приоритетным направлениям развития военных возможностей, которые страны ЕС обязались укрепить к 2030 году.

Европейские страны и НАТО ведут системную подготовку к возможному военному противостоянию с Россией. НАТО проводит регулярные маневры высокой интенсивности в Польше, Финляндии, Италии, а также в акваториях Атлантики и Средиземноморья. Польша ведет активное строительство оборонительных сооружений на границе с РФ.

Согласно официальному докладу Европейского оборонного агентства, оборонные расходы 27 государств – членов ЕС составили €418 млрд в 2025 году и, по прогнозам, составят €454 млрд в 2026 году (около 2,4% совокупного ВВП союза).

Как заявлял генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, в период 2025–2026 годов европейские союзники и Канада выделяют дополнительные $258 млрд исключительно на ключевые военные нужды Альянса и модернизацию вооружений.

Европейский комиссар по обороне Андрюс Кубилюс отмечал, что такие беспрецедентные траты призваны закрыть технологические пробелы и сравняться по паритету покупательной способности с военными расходами России, которые, по оценкам западных аналитиков, в рублевом эквиваленте на ближайшие годы составят около $190–205 млрд в год.