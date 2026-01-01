Европа изменит дорожную карту вступления Украины в ЕС

Брюссель призывает Киев "срочно и значительно ускорить темпы реформ в области верховенства права". Выполнение ключевых требований в этой сфере в первой половине 2027 года необходимо для открытия новых переговорных кластеров – тематических блоков, по которым ведутся переговоры о вступлении, сообщило издание Politico со ссылкой на документ, оказавшийся в его распоряжении.

Обновленная дорожная карта подчеркивает расхождение в темпах интеграции Украины и Молдавии. В Брюсселе рассчитывают к 2027 году завершить переговоры с Молдавией более чем по 20 направлениям, тогда как с Украиной – лишь по семи, пишет издание.

При этом, по ранним оценкам Еврокомиссии, Молдавия могла открыть большинство кластеров еще в июле. Однако, как уточняет издание, она "заперта" в одной группе расширения с Украиной. По процедурам ЕС страны одной группы проходят ключевые этапы синхронно, поэтому запуск новых кластеров для Кишинёва зависит от готовности стран ЕС параллельно открывать их и для Киева.

Украина подала заявление на вступление в ЕС в конце февраля 2022 года. В июне того же года Европейская комиссия представила свое заключение о возможности такого шага и государства – члены ЕС предоставили Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Евросоюз официально открыл переговоры с Украиной о вступлении в июне 2024 года.

Переговоры о вступлении в ЕС организованы по шести тематическим кластерам (по отдельно обсуждаемым направлениям), из которых на сегодняшний день открыты только два.

Украина для вступления должна провести реформу системы правосудия, обеспечить развитие функционирующей рыночной экономики, организовать борьбу с отмыванием денег, модернизацию государственного управления в соответствии с европейскими стандартами и защиту прав национальных меньшинств.

В декабре 2025 года Украина и Еврокомиссия согласовали план из 10 пунктов, сосредоточенный на борьбе с коррупцией, реформе Уголовно-процессуального кодекса и укреплении независимости антикоррупционных органов, а также на процедурах назначения судей.

В 2026 году для ускорения интеграции Украины Еврокомиссия предложила компромиссный вариант: допустить Украину до обсуждения общеевропейских проблем, но лишить ее права решающего голоса.

Предполагалось, что уже к концу октября Еврокомиссия утвердит дорожные карты для четырех стран – кандидатов на вступление: Украины, Молдовы, Черногории и Албании. Их представят одновременно с ежегодными отчетами о прогрессе государств на пути к членству в ЕС.