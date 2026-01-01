Фёдоров заявил о кризисе управления на Украине и призвал к выборам

В видеообращении, опубликованном на YouTube, Фёдоров обозначил необходимость поиска процедурного решения, позволяющего восстановить избирательный цикл без ущерба для безопасности и доверия к результатам. Он подчеркнул, что речь идет о праве голоса для военных, миллионов граждан за рубежом и жителей прифронтовых регионов, а также о независимости органов, отвечающих за выборы.

"Мы должны найти законный, безопасный и реалистичный механизм, который позволит Украине восстановить полноценный демократический процесс даже при условии длительной войны. Это сложно. Надо обеспечить право голоса военным, миллионам украинцев за границей, людям в прифронтовых регионах, надо обеспечить безопасность избирательного процесса, независимость институций и доверие к результату. Но сложность не означает невозможность", – сказал экс-министр обороны.

По мнению Фёдорова, граждане не могут бесконечно жить в ситуации, когда им непонятна логика управленческих решений и судьба реформ. Он указал на кризис управления, отметив, что старая система продолжает защищать себя и сопротивляется изменениям.

"Выборы – это не только бюллетень. Это момент, когда власть снова приходит к гражданину и говорит: «Вот что мы сделали. Теперь вы решаете, доверяете ли нам дальше». Именно этот принцип отличает демократическое государство от системы, где власть сама решает, когда общество может ее оценивать", – добавил Фёдоров.

Заявления Фёдорова прозвучали на фоне неопределенности статуса Владимира Зеленского, срок президентских полномочий которого истек 20 мая 2024 года, а назначенное на 31 марта голосование отменили из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

В декабре 2025 года президент США Дональд Трамп призвал к проведению выборов. Ранее он называл Зеленского диктатором и утверждал, что его рейтинг опустился до 4%.

В Киеве заявили о готовности организовать голосование при условии, что безопасность процесса обеспечат Вашингтон и европейские союзники.

Кто такой Фёдоров?

Михаил Фёдоров возглавлял Минобороны Украины на протяжении полугода, с января по июль 2026 года. По данным источников Financial Times среди высокопоставленных чиновников, близких к Зеленскому, бывший министр мешал тем, кто пытался заработать на военном бюджете страны, и стремился навести порядок в сфере оборонных закупок. Изначально он являлся IT-предпринимателем, на посту главы Минобороны обрел репутацию чиновника, стремящегося внедрить в военную сферу различные цифровые инновации.

Как заявлял сам Фёдоров, отставка украинского правительства могла послужить прикрытием для его увольнения с должности главы военного ведомства. Сам он увязал свою отставку с сопротивлением внутри Минобороны изменениям в закупках и тендерах.

Отставка Фёдорова вызвала массовые протесты по всей стране, а 21 июля на фоне этого кризиса был отправлен в отставку и главком ВСУ Александр Сырский, с которым у Фёдорова ранее возник конфликт.

Зеленский пытался вести переговоры с Фёдоровым. Он предложил ему "достойную должность во власти", которая позволила бы объединить технологическую составляющую государства и обеспечить ее развитие. Однако политик заявил, что не намерен соглашаться на номинальные должности.

Несмотря на продолжающиеся акции протеста, Зеленский накануне внес в Верховную раду кандидатуру Евгения Хмары на пост главы Минобороны. Голосование в парламенте запланировано на среду, 19 августа.