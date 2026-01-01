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Франция вышлет двух иранских дипломатов

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро связал решение выдворить дипломатов с задержанием в Тегеране двух сотрудников французской дипмиссии. "Я заявил, что эти неприемлемые действия будут иметь последствия. В ближайшие дни два иранских дипломата будут высланы из Франции", – написал он в Telegram-канале.

Флаг Франции

(Иллюстрация)

©connel/Shutterstock/Fotodom

По словам Барро, 19 июля в Иране были задержаны двое французских дипломатов, занимавшихся реализацией программ Франции "по поддержке гражданского общества", в том числе инициативами для иранских ученых и художников. Министр уточнил, что их удерживали несколько часов, допрашивали и грубо обращались с одним из них. После освобождения оба сотрудника вернулись во Францию.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с Барро охарактеризовал действия задержанных дипломатов как неприемлемые и назвал их непрофессиональными. Он отметил, что соблюдение законов страны пребывания и общепризнанных принципов дипломатии является "необходимым условием для продолжения работы иностранных представительств".

Франция не участвовала в атаках США и Израиля на Иран в ходе начавшегося 28 февраля конфликта, однако призывала Тегеран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока, которые он наносил в ответ на американо-израильское нападение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявлял, что мир на Ближнем Востоке возможен только при условии, что Иран никогда не получит ядерное оружие и не будет создавать баллистические ракеты.

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Метки: дипломатия Иран Франция
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