Франция вышлет двух иранских дипломатов

По словам Барро, 19 июля в Иране были задержаны двое французских дипломатов, занимавшихся реализацией программ Франции "по поддержке гражданского общества", в том числе инициативами для иранских ученых и художников. Министр уточнил, что их удерживали несколько часов, допрашивали и грубо обращались с одним из них. После освобождения оба сотрудника вернулись во Францию.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи в телефонном разговоре с Барро охарактеризовал действия задержанных дипломатов как неприемлемые и назвал их непрофессиональными. Он отметил, что соблюдение законов страны пребывания и общепризнанных принципов дипломатии является "необходимым условием для продолжения работы иностранных представительств".

Франция не участвовала в атаках США и Израиля на Иран в ходе начавшегося 28 февраля конфликта, однако призывала Тегеран немедленно прекратить удары по странам Ближнего Востока, которые он наносил в ответ на американо-израильское нападение.

Президент Франции Эмманюэль Макрон также заявлял, что мир на Ближнем Востоке возможен только при условии, что Иран никогда не получит ядерное оружие и не будет создавать баллистические ракеты.