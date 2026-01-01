FT назвала Илона Маска главным проигравшим на выборах в США

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Сколько потерял Илон Маск на выборах в США

FT Alphaville назвал Маска "главным проигравшим в ночь, когда поражений было немало". Речь идет о ночи с 3 на 4 ноября, когда в США прошли промежуточные выборы. Акции SpaceX и Tesla, составляющих основу состояния Маска, перед открытием фондового рынка США упали на 6,9% и 5% соответственно, пишет Bloomberg.

При этом другие публикации приводят иные цифры: FT пишет, что промежуточные выборы обошлись Маску более чем в $60 млрд. Расхождение в оценках объясняется разными методиками подсчета – FT Alphaville считает по падению котировок двух компаний, другие аналитики могут учитывать более широкий периметр активов.

Почему акции Tesla и SpaceX упали

Победа демократов может стать двойным ударом для инвесторов Tesla и SpaceX, отмечает Bloomberg. С конца июля акции Tesla выросли на 34% на фоне интереса к ее продуктам в сфере ИИ и возможному объединению со SpaceX. Теперь инвесторы опасаются ужесточения регулирования искусственного интеллекта.

Кроме того, победа демократов может осложнить слияние двух компаний: демократы не смогут напрямую заблокировать сделку, но могут подвергнуть ее более тщательной проверке, поясняет FT.

Сколько Илон Маск потратил на поддержку республиканцев

По данным The Washington Post, в преддверии выборов Маск потратил на поддержку кандидатов от Республиканской партии $446 млн, рассчитывая помочь ей сохранить контроль над конгрессом. Он также призвал своих 240 млн подписчиков в соцсети X не голосовать за демократов.

Значительная часть средств, писала WP, пошла на борьбу за место в Сенате от Техаса, где живет сам Маск. В этот же штат предприниматель в последние годы переносил основные активы: теперь в Техасе находятся штаб-квартиры Tesla и SpaceX.

Предварительные итоги выборов в США

По предварительным итогам промежуточных выборов 3 ноября Демократическая партия вернула контроль над обеими палатами конгресса. По оценке NBC News, демократы могут получить 258 из 435 мест в палате представителей при необходимых для большинства 218. В сенате они уже обеспечили себе 54 места против 44 у республиканцев. Итоги двух сенатских гонок – в Миссисипи и на Аляске – пока не определены. Другие прогнозы приводят 255 мест в палате представителей и не менее 53 в сенате.

Масштаб победы демократов американские СМИ назвали "синим цунами". Партия также выиграла сенатские выборы в семи штатах, ранее представленных республиканцами. В Канзасе демократ впервые за 94 года получил место в сенате, а в Техасе партия впервые за несколько десятилетий победила на выборах в сенат и губернатора.

Акции компаний Маска и раньше реагировали на политические события. После переизбрания Трампа в 2024 году бумаги Tesla подорожали более чем на 90% за месяц с небольшим, однако затем рост сошел на нет на фоне ухудшения отношений предпринимателя с президентом и усталости инвесторов от его работы в DOGE. При этом нынешнее падение котировок может оказаться временным: несмотря на опасения, инвесторы по-прежнему не склонны недооценивать влияние Маска.

Маск иронично прокомментировал прогнозируемую победу демократов в соцсети X. "Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", – написал он.