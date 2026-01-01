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Глава Пентагона заявил о снижении морского наркотрафика в Западном полушарии

Рекордное падение морских перевозок наркотиков связано с успешными операциями Вооруженных сил США, уверен Пит Хегсет.

"Мы фиксируем рекордное сокращение перемещений судов наркоторговцев по основным морским коридорам в нашем полушарии, включая, как минимум, снижение на 65% в западной части Карибского моря, на 60% в восточной части Карибского моря и почти на 50% в восточной части Тихого океана, к северу и югу от Галапагосских островов", – сказал Хегсет, выступая в Панаме на форуме Американской коалиции по борьбе с картелями.

В ноябре 2025 года военный министр США Пит Хегсет объявил о начале операции "Южное копье", направленной против наркокартелей в Латинской Америке.

Этот план был направлен прежде всего против Венесуэлы и Колумбии под предлогом борьбы с наркотрафиком из этих государств в США. В качестве основной меры Штаты наносили удары в акваториях Карибского моря и восточной части Тихого океана по маломерным судам, которые подозревались в переправке зелья. В итоге было затоплено около 40 судов, погибли десятки людей.

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Метки: наркотрафик Пентагон
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