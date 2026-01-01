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Как сообщает "Интерфакс", в ходатайствах Журека о снятии иммунитета говорилось о несанкционированном использовании материалов оперативного наблюдения и разглашении секретной информации. Документы были поданы в суд 30 октября после того, как группа судей, избранных нынешним составом сейма, объявила о назначении Анны Корвин-Пиотровской главой КТ как старшей по стажу судьи.

Политический кризис вокруг Конституционного трибунала Польши

Снятие неприкосновенности с руководства инстанции стало очередным этапом затяжного институционального конфликта в Польше. Противостояние разворачивается между правящей коалицией премьер-министра Дональда Туска и консервативной оппозицией в лице партии "Право и справедливость", которую поддерживают президент страны Кароль Навроцкий и Богдан Свенчковский.

После прихода к власти в конце 2023 года кабинет Туска взял курс на переформатирование судебной системы. Парламентское большинство считает прежний состав трибунала политически ангажированным и нелегитимным. Сейм последовательно назначает в орган собственных кандидатов, однако Навроцкий отказался приводить их к присяге, а руководство ведомства не допускало к исполнению обязанностей, что привело к фактическому двоевластию внутри инстанции.

Суть претензий прокуратуры к руководству Конституционного трибунала

Основные эпизоды в деле Богдана Свенчковского относятся к периоду 2016-2022 годов, когда он занимал кресло национального прокурора Польши. Следствие полагает, что в те годы чиновник несанкционированно использовал материалы оперативного наблюдения и разглашал секретную информацию в рамках дела о применении израильского шпионского программного обеспечения Pegasus. Кроме того, по версии обвинения, прокуратура передавала конфиденциальные материалы с участием адвокатов третьим лицам и подконтрольным СМИ для дискредитации критиков прежнего правительства.

Другой блок обвинений касается административной деятельности в стенах самого Конституционного трибунала и затрагивает обоих фигурантов дела. Заместителю председателя Бартоломею Соханьскому инкриминируют злоупотребление полномочиями и систематическое нарушение трудовых прав. Вместе со Свенчковским его также подозревают в умышленном блокировании доступа к рабочим местам и служебной документации для новых членов коллегии, избранных действующим парламентом.

Отказ в аресте и заявление Свенчковского о "госперевороте"

Помимо лишения иммунитета, общее собрание ввело против обоих фигурантов финансовые санкции на время проведения следственных действий. Денежное довольствие Свенчковского сократили на 50%, а выплаты Соханьскому урезали на четверть. При этом коллегия отклонила ходатайство генпрокурора о выдаче ордера на принудительный привод и арест председателя.

Сам Свенчковский категорически отказался признавать юридическую силу состоявшегося заседания. Он назвал новых членов инстанции "узурпаторами", охарактеризовал произошедшее как попытку государственного переворота и пообещал продолжить работу в прежнем статусе вместе с лояльной ему частью судейского корпуса.

Ранее Кароль Навроцкий возложил на канцелярию Дональда Туска всю ответственность за кризис вокруг Конституционного трибунала.