Навроцкий возложил на канцелярию Туска всю ответственность за кризис вокруг Конституционного трибунала

"Премьер-министр осознает, что совершил ошибку, и теперь мы оба знаем, что сегодня мы лишились прежних союзников, оставшись лишь с насилием, что не менее тревожно", – цитирует Навроцкого "Интерфакс".

Как развивался конфликт вокруг Конституционного трибунала Польши

Противостояние вокруг Конституционного трибунала (КТ) Польши тянется с конца 2023 года, когда к власти в стране пришла коалиция во главе с Дональдом Туском. Новое правительство провозгласило курс на "восстановление верховенства закона" и начало масштабную реформу судебной системы. Основной мишенью кабмина стал КТ, который, по мнению правящей коалиции, оказался полностью подконтролен предыдущей консервативной власти в лице партии "Право и справедливость". Кабинет Туска обвинил бывшее руководство страны в незаконном назначении лояльных судей – так называемых судей-дублеров. В рамках борьбы с прежним наследием исполнительная власть перестала признавать вердикты КТ, начала блокировать публикации его решений в официальном вестнике и инициировала кадровые чистки.

Подобные действия правительства вызвали жесткую реакцию со стороны оппозиции и президента Кароля Навроцкого. Они расценили шаги канцелярии премьера как незаконную попытку силового захвата независимого судебного органа и прямое нарушение основного закона. В условиях открытого саботажа решений трибунала со стороны правительства правовая система Польши погрузилась в глубокий паралич. Оппоненты Дональда Туска подчеркивают, что попытки реформировать суды с помощью правительственных постановлений и распоряжений, а не через принятие новых законов, подрывают сами основы демократии.

Новый, наиболее острый виток конституционного кризиса начался в пятницу, 30 октября 2026 года. В этот день судья Анна Корвин-Пиотровская объявила об отстранении от должностей председателя КТ Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Назначенная сеймом Корвин-Пиотровская обосновала этот шаг "состоянием высшей конституционной необходимости" и временно возглавила ведомство. Сторонники консерваторов назвали произошедшее государственным переворотом. В ночь на 31 октября у здания трибунала вспыхнули протесты, на фоне которых Кароль Навроцкий экстренно прервал свой визит в Сенегал и вернулся в Варшаву для личного вмешательства в ситуацию.

В понедельник, 2 ноября, конфликт перешел в фазу открытого политического противостояния. Отстраненный Свенчковский попытался попасть на свое рабочее место, в то время как новые судьи вошли в здание КТ под охраной полиции. Дональд Туск выступил с телеобращением, заявив, что "демократическое правовое государство не уступит перед насилием", и обвинил президента в сознательном выборе силовой конфронтации.

Во вторник, 3 ноября, Кароль Навроцкий созвал заседание Совета национальной безопасности и потребовал от Туска прекратить незаконные, по мнению президента, действия до 11 ноября – Дня независимости Польши. В свою очередь Туск публично назвал главу государства главным виновником эскалации, подчеркнув, что никто не имеет права препятствовать работе законных судей.

Как реагирует на польский кризис Евросоюз?

Реакция институтов ЕС на затяжной судебный конфликт в Польше напрямую связана с многолетним спором между Брюсселем и Варшавой о верховенстве закона. В период правления консервативной партии "Право и справедливость" Еврокомиссия регулярно критиковала польские власти за реформу Конституционного трибунала, считая ее подрывом независимости судебной системы. В качестве штрафных мер Брюссель блокировал доступ Польши к многомиллиардным европейским фондам финансовой помощи, требуя отменить кадровые решения консерваторов.

Приход к власти коалиции Дональда Туска в конце 2023 года был встречен в Евросоюзе с одобрением, поскольку новый премьер-министр объявил восстановление стандартов ЕС своей приоритетной задачей. Европейские чиновники де-факто поддержали стремление кабинета Туска очистить судебные органы от назначенцев прежней власти. Именно демонстрация готовности реформировать Конституционный трибунал позволила правительству Туска добиться от Брюсселя разблокировки более €130 млрд из фондов ЕС, которые ранее были заморожены из-за претензий к Варшаве.

В условиях эскалации кризиса осенью 2026 года Еврокомиссия сохраняет осторожную, но последовательную позицию поддержки нынешнего правительства Польши. Официальный Брюссель подчеркивает необходимость возвращения польских институтов в рамки общеевропейского правового поля. В свою очередь, президент Кароль Навроцкий и польская консервативная оппозиция обвиняют ЕС в двойных стандартах и прямом вмешательстве во внутренние дела суверенного государства, утверждая, что Туск действует в интересах европейской бюрократии и использует финансовое давление Брюсселя для разгрома независимых судов.