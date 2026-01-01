Госдеп США создал спецотдел по борьбе с "родильным туризмом"

По его словам, созданная структура призвана отслеживать активность держателей виз, выявлять и перекрывать нелегальные схемы "родильного туризма", а также пресекать злоупотребления американскими законами.

В публикации в соцсети X Рубио подчеркнул, что задача отдела – не допустить практику въезда в США с единственной целью родить ребенка ради получения им гражданства.

Как уточнил Рубио, только за первый месяц работы новое подразделение инициировало отзыв более 600 виз у заявителей по всему миру.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, нацеленный на запрет поездок в страну исключительно ради рождения ребенка. Для исполнения документа предусмотрены отказ во въезде, аннулирование виз, выдворение и бессрочный запрет на посещение США для иностранцев, причастных к "родильному туризму".

Что такое "родильный туризм"

"Родильный туризм" – это практика, когда беременные женщины временно приезжают в другую страну по туристической визе исключительно для того, чтобы родить ребенка на ее территории.

Главная цель такой поездки – автоматическое получение ребенком гражданства этой страны по так называемому "праву земли".

Большинство государств мира дают гражданство младенцу только по "праву крови" – то есть если хотя бы один из родителей уже является гражданином этой страны. Однако в США, Канаде и ряде стран Латинской Америки (например, в Бразилии, Аргентине, Мексике) действует "право земли". Любой ребенок, родившийся на их территории (даже в самолете над страной или у родителей-туристов), автоматически и безоговорочно становится гражданином с рождения.

Сам ребенок получает "сильный" паспорт, право на безвизовый въезд в сотни стран мира, бесплатное или льготное образование и качественную медицину. Кроме того, это долгосрочная инвестиция для всей семьи.

Когда родившийся в США ребенок достигает 21 года, он получает законное право подать документы на воссоединение семьи и оформить грин-карты (а затем и гражданство) для своих родителей, братьев и сестер.

Как устроен этот бизнес

Вокруг "родильного туризма" существует огромная серая индустрия. Специальные агентства под ключ организуют поездки: помогают правильно заполнить анкету на туристическую визу (скрывая беременность), арендуют комфортабельное жилье на три–пять месяцев, подбирают частные клиники и врачей, а после родов оперативно оформляют американское свидетельство о рождении и паспорт. Стоимость таких услуг варьируется от $15 тыс. до $100 тыс. в зависимости от уровня сервиса.

Почему США начали жесткую борьбу с "родильным туризмом"

Американские власти считают эту практику лазейкой, которая подрывает национальную безопасность и перегружает государственную систему. Чиновники указывают, что иностранцы используют инфраструктуру страны, не платя в ней налоги, и фактически "покупают" гражданство в обход стандартных легальных очередей на иммиграцию.

Именно поэтому Госдепартамент и пограничные службы получили распоряжение аннулировать визы и депортировать иностранок при малейшем подозрении в скрытых целях поездки.