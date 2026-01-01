Хегсет назвал инициативу о его импичменте фарсом и политическим спектаклем

"Вот в чем тут суть – в политических разногласиях, а не в тяжких преступлениях, не в правонарушениях, не в государственной измене, не во взяточничестве", – цитирует ТАСС Хегсета.

Он отметил, что конгресс готов "подрывать реализацию [военных] миссий в прямом эфире".

"Это не патриотизм, это саботаж", – добавил Хегсет.

Глава Пентагона напомнил, что законодатели не предпринимали попыток импичмента в отношении бывшего министра обороны Ллойда Остина после, как он выразился, "унижения в Кабуле" при выводе войск США из Афганистана.

В чем конгрессмен Мэсси обвинил главу Пентагона Хегсета

Резолюция, поданная членом палаты представителей Томасом Мэсси, содержит восемь официальных статей импичмента. Автор документа обвиняет Пита Хегсета в систематическом нарушении американской конституции и резолюции о военных полномочиях 1973 года. Главным пунктом обвинения стало ведение несанкционированных военных действий против Ирана и Йемена, которые продолжаются уже более 250 дней без необходимого по закону одобрения со стороны Конгресса США.

Также военному министру вменяются в вину катастрофические последствия его приказов для мирного населения. В тексте резолюции упоминается игнорирование законов о защите гражданских лиц, включая резонансный удар по начальной школе в Иране, в результате которого погибли 156 человек. Дополнительно Хегсета обвиняют во внесудебных расправах из–за ударов по лодкам предполагаемых наркоторговцев в Карибском море и Тихом океане, а также в проведении незаконных спецопераций, направленных на захват президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Отдельный блок обвинений касается давления на политических оппонентов и подавления свободы слова. Главе оборонного ведомства инкриминируют преследование сенатора–демократа Марка Келли, который публично заявлял о праве военнослужащих отказываться от исполнения незаконных приказов. В резолюции утверждается, что действия министра вышли далеко за рамки "политических разногласий", о которых говорит сам Хегсет, и представляют собой прямое злоупотребление властью.

Как отреагировал Трамп на инициативу об импичменте Хегсета

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выступил с резкой критикой инициативы об импичменте и выразил безоговорочную поддержку главе оборонного ведомства. Американский лидер публично назвал Томаса Мэсси "абсолютным лузером" и связал его действия с поражением на внутрипартийных выборах. В мае республиканец Мэсси с разгромным счетом проиграл внутрипартийные праймериз в Кентукки Эду Галлрейну, которого активно поддерживал Белый дом и лично Пит Хегсет. Поскольку Галлрейн победил на выборах 3 ноября, Мэсси дорабатывает в конгрессе последние недели. В связи с этим американская администрация позиционирует демарш уходящего однопартийца как личную месть, подчеркивая, что резолюция не имеет под собой реальных юридических оснований.

Президент выступил с утверждением, что Хегсет является одним из самых успешных руководителей Пентагона в истории страны. Трамп категорически отверг все пункты обвинения, касающиеся несанкционированного ведения боевых действий, назвав кампании в Иране и Венесуэле "победными войнами", которые велись в интересах национальной безопасности. Белый дом подчеркивает, что военный министр лишь эффективно исполнял прямые приказы верховного главнокомандующего.

Процедура импичмента в США и шансы на отстранение Хегсета

Процесс отстранения от должности высокопоставленных федеральных чиновников, включая военного министра, строго регламентирован американской конституцией и состоит из двух ключевых этапов. Первым шагом является рассмотрение обвинений в палате представителей. Поскольку резолюция Томаса Мэсси имеет статус привилегированной, республиканское руководство нижней палаты обязано вынести документ на обсуждение в течение двух законодательных дней. Чтобы объявить импичмент Питу Хегсету, палате достаточно набрать простое большинство голосов от общего числа законодателей.

Если палата проголосует за утверждение хотя бы одной из статей обвинения, Пит Хегсет официально получит статус должностного лица, которому объявлен импичмент, однако это не означает автоматического увольнения. Дело передается на второй этап – судебное разбирательство в сенат. Сенаторы берут на себя роль присяжных, а для окончательного отстранения главы Пентагона от должности и лишения его права занимать государственные посты в будущем требуется квалифицированное большинство в две трети голосов (67 сенаторов из 100).

Текущая политическая реальность делает сценарий реального увольнения министра практически невозможным. Хотя по итогам выборов 3 ноября Демократическая партия вернула себе большинство в сенате, новый созыв конгресса приступит к работе только в январе 2027 года. До этого момента верхнюю палату продолжают контролировать республиканцы. Но даже после смены состава сената демократам не хватит голосов для отстранения Хегсета, поскольку для этого требуется две трети голосов (67 сенаторов из 100), что при нынешнем распределении мандатов недостижимо без поддержки значительной части самих республиканцев.