Иран и Оман договорились о распределении доходов от судоходства в Ормузском проливе

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас", – цитирует Мохеби агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, выступил с утверждением, что Ормузский пролив разминирован, движение через него может осуществляться в плановом режиме.

"Мы избавились от мин. Пролив функционирует, это работающий пролив. Да, время от времени там запускают дроны или реактивные снаряды или что-то еще, но это функционирующий пролив. Через него поступает много нефти", – заверил Трамп.

Соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу: основная суть договоренностей

Временный коридор. Создается совместный судоходный коридор шириной 7 миль (около 11,3 км), рассчитанный на тестовый период в 30–60 дней.

Новый маршрут. Входящие в Персидский залив суда пойдут строго через иранские территориальные воды (северный маршрут), а выходящие – частично через оманские и иранские воды.

Только торговый флот. Коридор открывается исключительно для коммерческих судов и танкеров, проход любых военных кораблей полностью запрещен.

Совместное разминирование. Тегеран и Маскат договорились запустить совместный проект по очистке акватории пролива от морских мин.

Сервисный сбор вместо пошлин. Плата с гражданских судов позиционируется не как транзитная пошлина, а как сбор за услуги (обеспечение безопасности, навигация, спасательные операции и экологический контроль).

Замена американского трека. Новый коридор призван полностью заменить альтернативный южный маршрут у берегов Омана, который ранее пытались контролировать и сопровождать силы ВМС США.

Пролив пока закрыт. Иран подчеркивает, что сделка с Оманом не означает автоматического открытия морской артерии.

Почему США добиваются разблокирования Ормузского пролива?

США добиваются разблокирования Ормузского пролива прежде всего для стабилизации мирового энергетического рынка, снижения цен на нефть и возобновления безопасного коммерческого судоходства. До конфликта между Вашингтоном и Тегераном через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Закрытие этой транспортной артерии вывело мировые цены на энергоносители на критический уровень, угрожая стабильности американской и глобальной экономики.