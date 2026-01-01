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Иран и Оман договорились о распределении доходов от судоходства в Ормузском проливе

Тегеран и Маскат вели переговоры примерно месяц и достигли результатов, которые приемлемы для обеих сторон, заявил в среду, 26 августа 2026 года, представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби. Он предупредил, что если Соединенные Штаты не примут иранские условия, то пролив "не будет открыт ни при каких обстоятельствах".

Ормузский пролив (иллюстрация)

Ормузский пролив (иллюстрация)

©Shutterstock AI / Shutterstock/Fotodom

"Ормузский пролив принадлежит Ирану и Оману, который находится напротив нас", – цитирует Мохеби агентство Tasnim в своем Telegram-канале.

Американский президент Дональд Трамп, в свою очередь, выступил с утверждением, что Ормузский пролив разминирован, движение через него может осуществляться в плановом режиме.

"Мы избавились от мин. Пролив функционирует, это работающий пролив. Да, время от времени там запускают дроны или реактивные снаряды или что-то еще, но это функционирующий пролив. Через него поступает много нефти", – заверил Трамп.

Соглашение Ирана и Омана по Ормузскому проливу: основная суть договоренностей

  • Временный коридор. Создается совместный судоходный коридор шириной 7 миль (около 11,3 км), рассчитанный на тестовый период в 30–60 дней.
  • Новый маршрут. Входящие в Персидский залив суда пойдут строго через иранские территориальные воды (северный маршрут), а выходящие – частично через оманские и иранские воды.
  • Только торговый флот. Коридор открывается исключительно для коммерческих судов и танкеров, проход любых военных кораблей полностью запрещен.
  • Совместное разминирование. Тегеран и Маскат договорились запустить совместный проект по очистке акватории пролива от морских мин.
  • Сервисный сбор вместо пошлин. Плата с гражданских судов позиционируется не как транзитная пошлина, а как сбор за услуги (обеспечение безопасности, навигация, спасательные операции и экологический контроль).
  • Замена американского трека. Новый коридор призван полностью заменить альтернативный южный маршрут у берегов Омана, который ранее пытались контролировать и сопровождать силы ВМС США.
  • Пролив пока закрыт. Иран подчеркивает, что сделка с Оманом не означает автоматического открытия морской артерии.

Почему США добиваются разблокирования Ормузского пролива?

США добиваются разблокирования Ормузского пролива прежде всего для стабилизации мирового энергетического рынка, снижения цен на нефть и возобновления безопасного коммерческого судоходства. До конфликта между Вашингтоном и Тегераном через пролив проходило около 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. Закрытие этой транспортной артерии вывело мировые цены на энергоносители на критический уровень, угрожая стабильности американской и глобальной экономики.

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Метки: Иран Оман Ормузский пролив США
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