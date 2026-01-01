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Иран опроверг сообщения о продлении перемирия с США

США, по утверждению высокопоставленного источника в Тегеране, нарушили условия временного прекращения огня уже через 48 ч. после его объявления и спустя несколько дней фактически вышли из договоренностей. Об этом в среду, 12 августа 2026 года, сообщает агентство Reuters.

Флаги Ирана и США

(Иллюстрация)

©nau2018 / Shutterstock/Fotodom

На этом фоне, отметил собеседник агентства, разговоры о продлении неуместны. С точки зрения Ирана, полноценный период перемирия так и не начался, а значит, продлевать нечего. Он также подчеркнул, что никаких обсуждений с США о пролонгации режима прекращения огня не велось.

"Один из вопросов, обсуждаемых через посредников, – это возвращение США к временному соглашению и определение сроков выполнения взятых на себя обязательств. В этом вопросе абсолютно никакого прогресса нет", – добавил источник в беседе с Reuters.

Ранее турецкое издание Anadolu со ссылкой на свои источники сообщало, что Вашингтон и Тегеран согласовали продление режима тишины. По данным издания, стороны договорились перенести крайний срок 60-дневного перемирия, закрепленного в меморандуме о взаимопонимании от 17 июня.

Первоначально этот срок предназначался для достижения окончательного всеобъемлющего соглашения. Тем не менее 8 июля 2026 года США и Иран возобновили вооруженное противостояние.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи заявлял, что Вашингтон для открытия Ормузского пролива должен прекратить войну и выплатить замороженные средства Тегерана. По его словам, также должны прекратиться боевые действия в Ливане и секторе Газа.

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Метки: Иран США
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