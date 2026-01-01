Иран опроверг сообщения о продлении перемирия с США

На этом фоне, отметил собеседник агентства, разговоры о продлении неуместны. С точки зрения Ирана, полноценный период перемирия так и не начался, а значит, продлевать нечего. Он также подчеркнул, что никаких обсуждений с США о пролонгации режима прекращения огня не велось.

"Один из вопросов, обсуждаемых через посредников, – это возвращение США к временному соглашению и определение сроков выполнения взятых на себя обязательств. В этом вопросе абсолютно никакого прогресса нет", – добавил источник в беседе с Reuters.

Ранее турецкое издание Anadolu со ссылкой на свои источники сообщало, что Вашингтон и Тегеран согласовали продление режима тишины. По данным издания, стороны договорились перенести крайний срок 60-дневного перемирия, закрепленного в меморандуме о взаимопонимании от 17 июня.

Первоначально этот срок предназначался для достижения окончательного всеобъемлющего соглашения. Тем не менее 8 июля 2026 года США и Иран возобновили вооруженное противостояние.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи заявлял, что Вашингтон для открытия Ормузского пролива должен прекратить войну и выплатить замороженные средства Тегерана. По его словам, также должны прекратиться боевые действия в Ливане и секторе Газа.