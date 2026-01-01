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Иран передал США через посредников условия открытия Ормузского пролива

Вашингтон должен прекратить войну и выплатить замороженные средства Тегерана, заявил во вторник, 11 августа 2026 года, секретарь Высшего совета национальной безопасности исламской республики Мохсен Резаи. По его словам, также должны прекратиться боевые действия в Ливане и секторе Газа.

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

Корабли в Ормузском проливе (архивное фото)

©Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

"Пролив не будет открыт, пока США не изменят свое поведение и не примут условия Ирана", – цитирует ТАСС Резаи.

Он подчеркнул, что соглашение между Тегераном и Маскатом по Ормузскому проливу никак не скажется на вопросе его открытия.

Ключевые условия соглашения между Ираном и Оманом по Ормузскому проливу

  • Разделение трафика ("Средний коридор"). Вводится новая схема движения судов. Коммерческие корабли, входящие в Персидский залив, обязаны идти по северному маршруту через территориальные воды Ирана. Корабли, выходящие из залива, будут двигаться по южному маршруту через воды Омана. Прежние временные маршруты закрываются.
  • Иран получает юридическое и фактическое право координировать, отслеживать и контролировать весь входящий поток судов.
  • Соглашение носит промежуточный характер и рассчитано на срок от 60 дней до 4 месяцев (с возможностью продления).
  • Стороны обязуются в течение месяца после запуска соглашения совместно с другими странами региона приступить к очистке пролива от морских мин.
  • Официально на первые 60 дней транзитные пошлины отменены под давлением Соединенных Штатов. Вместе с тем Тегеран зафиксировал в соглашении введение "сервисных сборов" за обеспечение безопасности, навигацию и экологический контроль, которые планируется делить между Ираном и Оманом.
  • Запрет для враждебных государств. Проход через пролив будет полностью закрыт для военных и коммерческих судов США, Израиля и других "враждебных Ирану стран", пока те не возместят Тегерану ущерб за войну.

Зачем Иран закрыл Ормузский пролив?

Иран закрыл Ормузский пролив в рамках военного противостояния с США и Израилем, а также в ответ на нарушение режима прекращения огня в Ливане. Тегеран использует блокировку этой ключевой транспортной артерии как экономический и геополитический рычаг давления в ходе текущего конфликта.

Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил о прогрессе на переговорах с Ираном по Ормузскому проливу.

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Метки: Иран Оман Ормузский пролив США
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