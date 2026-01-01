Всеобщую забастовку объявили профсоюзы CGIL и Cobas, к ним присоединились участники международного студенческого движения. Протестующие требуют повышения зарплат и пенсий, увеличения финансирования образования и здравоохранения и пересмотра бюджетной политики кабинета Джорджи Мелони, говорится в материале.

По данным CGIL, акции затронули все регионы. В Милане профсоюз оценил число участников в 100 тыс. человек, во Флоренции – в 70 тыс. Многотысячные шествия проходят также в Риме, Турине и Палермо.

"Нас больше миллиона, и мы вовсе не меньшинство", – заявил генсек CGIL Маурицио Ландини и анонсировал новые демонстрации 5 и 12 декабря.

Забастовка отразилась на работе школ, медицинских учреждений, общественного транспорта и ряда государственных и частных компаний. В ряде городов приостановлено движение автобусов и трамваев. В Генуе студенты заняли здание университета, в Болонье произошли столкновения с полицейскими.

30 октября в стране уже проходила всеобщая забастовка, организованная профсоюзом USB. Тогда акции прошли более чем в 50 городах, включая Рим, Милан, Неаполь и Турин; организаторы оценивали численность участников в 1–1,5 млн человек.

Участники выступали против подорожания, роста военных расходов и урезания социальной сферы. Премьер-министр Джорджа Мелони ранее подчеркивала, что уважает право граждан на мирный протест.