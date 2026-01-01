Юридическая служба палаты представителей США завалена ИИ-сгенерированными законами

Ключевая проблема, по данным Politico, в том, что ИИ не улавливает юридические нюансы, некорректно формулирует определения и ошибается при ссылках на свод законов США. Эти документы приходится тщательно вычитывать из-за риска судебных исков, которые могут быть спровоцированы неверными отсылками к нормативно-правовым актам или неточными юридическими формулировками, уточняет издание.

Дополнительное давление создают объемы работы. За первые два месяца текущего созыва Конгресса OLC получила более 5,6 тыс. запросов на подготовку законопроектов – на 72% больше, чем двумя годами ранее. По данным Politico, замедление обработки таких заявок может подтолкнуть законодателей к внесению сгенерированных ИИ инициатив в обход полноценной юридической экспертизы.

Служба изучает возможности ИТ-инструментов для оптимизации работы, в том числе на базе ИИ. В палате представителей уже применяется программа Comparative Print Suite: с помощью алгоритмов ИИ она визуализирует, как предлагаемый законопроект изменит действующее законодательство.