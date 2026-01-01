О смерти ювелира сообщила его семья. Похороны Булгари состоятся 23 ноября в Риме, в базилике Санта-Кроче-ин-Джерусалем, сообщило агентство ANSA.

Паоло Булгари родился 8 октября 1937 года в Риме. Он был внуком Сотирио Булгари, основавшим ювелирный дом Bulgari в 1884 году, и сыном Джорджо Булгари. Паоло начал работать в семейной компании в 1960 году. Он занимался дизайном украшений и часов, а в 1984 году стал председателем совета директоров группы Bulgari.

В марте 2011 года семья Булгари договорилась о передаче контрольного пакета акций французской группе LVMH, владельцу Louis Vuitton, Dior и других люксовых марок. К сентябрю того же года LVMH получила 98,09% акций Bulgari, а в октябре компания была снята с торгов на Миланской бирже, на которую она вышла в 1995-м.

Bulgari – один из ведущих мировых ювелирных домов мира. В феврале созданную мастерами дома брошь из коллекции киноактрисы Одри Хепбёрн продали на аукционе более чем за €355 тыс.