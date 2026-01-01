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Южная Корея подтвердила запрет на поставки летального оружия Украине

Сеул сохраняет соответствующие экспортные ограничения в соответствии с национальным законодательством. Об этом сообщила газета Hankyoreh, ссылаясь на комментарий представителя МИД Республики Корея.

Флаг Южной Кореи

©Tricky_Shark/Shutterstock/Fotodom

Ответ ведомства был дан на вопрос журналистов о просьбе украинского лидера Владимира Зеленского. Представитель министерства заявил: "Поставки нашей страной оборонной продукции различным государствам осуществлялись и осуществляются с соблюдением соответствующего внутреннего законодательства и государственной политики".

Южнокорейское законодательство запрещает экспорт летального оружия в государства, где идут активные вооруженные конфликты, а также предусматривает требование к конечному пользователю применять продукцию исключительно в мирных или оборонительных целях.

Как уточняется, нынешнее заявление подтверждает, что Сеул придерживается принципа не поставлять Украине летальное оружие.

Одновременно в МИД Республики Корея отметили, что страна оказывает поддержку Киеву по иным направлениям, включая энергетику, и заявили о планах в дальнейшем принять участие в послевоенном восстановлении Украины.

Ситуация с ракетами для Patriot на Украине

Как ранее заявлял Зеленский, в 2026 году поставки ракет‑перехватчиков для зенитных комплексов Patriot на Украину упали примерно втрое, и страна уже сталкивается с острой нехваткой этих боеприпасов.

Украинский лидер допустил, что причина может крыться не только в смещении приоритетов из‑за войны на Ближнем Востоке. По его словам, нельзя исключать и политический расчет, призванный подтолкнуть Киев к большей уступчивости.

На этом фоне 2 августа председатель комитета палаты представителей Конгресса США по разведке Майк Тернер заявил, что Вашингтон и Киев ведут консультации о возможной передаче Украине дополнительных систем Patriot. По словам конгрессмена, вопросы, связанные с передачей технологий, "решить очень‑очень трудно".

29 июля Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить 300 ракет для комплексов Patriot. Он также сообщил, что украинская сторона совместно с американскими оборонными компаниями изучает вариант доработки украинских баллистических ракет и их превращения в перехватчики с параметрами, сопоставимыми с ракетами Patriot.

В ответ Трамп заявил, что США должны проявлять осторожность при принятии решений о передаче таких систем Украине: подобные вооружения в перспективе могут быть использованы не только против нынешних противников Вашингтона, поэтому последствия их передачи и производства следует тщательно взвешивать. Позже Трамп заявил, что США самим нужны противоракеты, а его предшественник Джо Байден уже передал боеприпасов Украине на $300 млрд.

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Метки: оружие Украина Южная Корея
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