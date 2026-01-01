Кличко предрек киевлянам сложную зиму

"Мы готовимся к очень сложной зиме. На сегодняшний день из запланированного объема работ выполнили почти 50 процентов. Впрочем, на воплощение больших проектов потребуется больше времени", – отметил Кличко.

"И, готовясь к отопительному сезону, наша главная задача – подготовить дублирующую систему. Система теплоснабжения в Киеве – одна из самых больших в Европе, строили ее десятилетиями. И за столь короткий промежуток времени коренным образом изменить ее невозможно", – добавил мэр.

Ранее "Нафтогаз Украины" обратился к гражданам с рекомендацией откладывать средства на оплату коммунальных услуг к зимнему периоду.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что предстоящая зима может стать для страны "очень тяжелой" и оказаться сложнее предыдущей. По его словам, подготовка к зимнему периоду является одной из главных задач для нового правительства во главе с премьер-министром Сергеем Корецким.

Зеленский отметил, что масштаб возможных трудностей будет зависеть как от действий украинских властей, так и от поддержки со стороны партнеров.

Сам Корецкий также заявлял, что следующая зима может оказаться тяжелее предыдущей. Прошлой зимой на Украине были массовые перебои с электроэнергией и теплоснабжением. Свет отключали на 12–16 ч., а в некоторых районах Киева и других городах отопление отсутствовало по несколько дней.

О том, что новый отопительный сезон будет тяжелым, говорил в июне министр энергетики Украины Денис Шмыгаль. Он пояснял, что в стране нужно восстановить более 10 ГВт генерирующих мощностей, создать около 3 ГВт новых децентрализованных мощностей и усилить защиту энергетической инфраструктуры.