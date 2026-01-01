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Командующий военной разведкой ливийской армии Хафтара погиб в результате покушения

Генерал-майор Фаузи аль-Мансури, командующий службой военной разведки главного командования ливийской армии, возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром, погиб в результате взрыва автомобиля в Бенгази, передает Al Arabiya со ссылкой на источники.

По предварительным данным, взрывное устройство было заложено в машину, в которой находился генерал. Взрыв привел к смертельным ранениям аль-Мансури. Иная информация о возможных пострадавших не приводится.

Инцидент произошел в районе Аль-Хавари, недалеко от мечети Сайида Айша.

Силовые структуры официально не раскрыли детали произошедшего. Также пока неизвестно, кто мог стоять за убийством высокопоставленного военного.

Следственные действия продолжаются: правоохранительные органы устанавливают обстоятельства нападения и разыскивают причастных к гибели командующего военной разведкой.

В Ливии в последние дни обострилась обстановка, что выразилось, в частности, в атаках дронов на один из крупнейших НПЗ страны в городе Аз-Завия. Накануне беспилотник упал у главного нефтяного резервуара и сети трубопроводов на заводе по смешиванию, а до этого, 8 августа, Zawiya Oil Refining Company сообщала об инциденте с БПЛА на территории предприятия: аппарат врезался в резервуар с сырой нефтью №1–7 и взорвался у его стенки, пробив два отверстия. Утечка нефтепродукта была локализована.

После свержения Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии сформировались несколько центров власти, отказывающихся признавать легитимность друг друга. Ливийская национальная армия Хафтара базируется на востоке (Бенгази, Тобрук) и контролирует значительную часть территории страны. Она имеет полномочия представительного органа востока страны, однако признаваемое на международном уровне переходное правительство, заседающее в Триполи, ее не признает и считает Хафтара военным преступником. В 2019 году армия Хафтара попыталась осуществить наступление на Триполи, но бои успехом не увенчались, и Хафтар отказался от своего намерения.

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Метки: Ливия терроризм
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