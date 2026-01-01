Компания Disney резко сократит штат сотрудников ради развития парков аттракционов и круизного бизнеса

По словам информированных источников агенства Bloomberg, генеральный директор Walt Desney Джош Д'Амаро намерен реинвестировать часть сэкономленных средств в кино- и телепрограммы, технологии, а также в тематические парки и круизный бизнес.

Компания пообещала двузначный рост скорректированной прибыли на акцию в текущем финансовом году.

За последние годы компания Disney сократила расходы на миллиарды долларов и упразднила тысячи рабочих мест, причем сокращения затронули все подразделения. На конец прошлого финансового года в компании работало 231 тыс. человек по всему миру.

The Walt Disney Company – один из крупнейших транснациональных медиаконгломератов в индустрии развлечений, основанный братьями Уолтом и Роем Диснеями 16 октября 1923 года. Штаб-квартира компании расположена в Бербанке, штат Калифорния.

В состав сегмента развлечений входят такие гиганты, как киностудии Pixar, Marvel Studios, Lucasfilm, 20th Century Studios, а также телевизионная сеть ABC, стриминговые платформы Disney+ и Hulu. Компания владеет и управляет масштабными курортными комплексами по всему миру, включая флагманский Walt Disney World Resort во Флориде и парки развлечений в Калифорнии, Париже, Токио, Гонконге и Шанхае.