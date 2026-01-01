Король Бельгии отклонил отставку премьер-министра Де Вевера

Филипп принял Де Вевера на аудиенции, заявили в королевском дворце.

"После переговоров с председателями пяти правящих партий король отметил, что каждая из них желает как можно скорее завершить бюджетные переговоры. Все они подтвердили свою решимость достичь соглашения о стабильной бюджетной траектории на ближайшие три года", – указывается в сообщении.

"Король также получил официальное заверение от пяти председателей партий о том, что их партии готовы пойти на уступки для достижения соглашения внутри правительства. Король подчеркнул важность достижения разумного баланса между сохранением социальной сплоченности и стимулированием экономического роста. Каждый председатель партии обязался отдавать приоритет компромиссу и чувству ответственности для достижения этой цели", – отметили во дворце.

Бюджетный кризис в Бельгии

Барт Де Вевер подал прошение об отставке после того, как многомесячные переговоры по формированию федерального бюджета Бельгии на 2027 год зашли в полный тупик. Страна столкнулась с острой необходимостью сократить дефицит казны, чтобы соответствовать жестким правилам Европейского союза. Однако партнеры по коалиции не смогли прийти к согласию по ключевым экономическим мерам.

Основной причиной раскола стали кардинальные разногласия между правыми и левоцентристскими политическими силами. Камнем преткновения послужили вопросы реформирования рынка труда, сокращения государственных расходов, а также введение новых налогов, в частности налога на прирост капитала. Неспособность найти компромисс по реформам привела к срыву коалиционных соглашений.

Кто входит в правящую коалицию в Бельгии

Правящая коалиция под руководством Барта Де Вевера была сформирована в начале 2025 года после семи месяцев затяжных переговоров. Этот альянс получил неофициальное название "Аризона", поскольку партийные цвета участников совпадают с цветами флага американского штата Аризона: синий (либералы), красный (социалисты), оранжевый (центристы) и желтый (националисты). Главной задачей коалиции было объединение двух ключевых регионов страны – нидерландоязычной Фландрии и франкоязычной Валлонии.

В состав правительства входят пять политических сил. Фландрию представляют партия самого Де Вевера "Новый фламандский альянс" и христианские демократы. Валлонию представляют правоцентристское "Реформаторское движение" и центристы из партии "Лезангаже". Пятым элементом альянса стали фламандские социалисты, чье участие обеспечило правительству необходимое большинство в парламенте.

Роль короля Бельгии в разрешении политических кризисов

Бельгия является конституционной монархией, где король традиционно выполняет функции политического арбитра и гаранта институциональной стабильности. В периоды глубоких правительственных тупиков, которые регулярно возникают из-за сложной языковой и региональной структуры страны, фигура монарха становится ключевой. Король Филипп, занимающий престол с 2013 года, не вмешивается в повседневное управление государством, но берет на себя руководство процессом выхода из кризиса, когда коалиционные соглашения оказываются под угрозой.

Процедура подачи прошения об отставке премьер-министра – это устоявшийся дипломатический ритуал. Монарх имеет законное право не принять отставку главы правительства сразу, а взять время на размышление. В этот период король проводит конфиденциальные консультации в Брюссельском дворце с лидерами всех ключевых политических партий. Это позволяет ему лично оценить готовность политических сил идти на компромиссы и найти пути для возобновления диалога.