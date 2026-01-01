Макрон подписал обновленный закон о военном планировании Франции

"Я стою перед вами сегодня, промульгировав вчера закон о военном планировании, который парламент принял несколько недель назад, а Конституционный совет утвердил несколько дней назад. Этот закон о военном планировании будет опубликован завтра в официальном журнале", – сказал президент Франции на мероприятии по случаю 82-й годовщины освобождения города Борм-ле-Мимоза от нацистов.

Изначальная версия закона была принята в 2023 году.

По словам президента, дополнительное финансирование позволит развивать возможности вооруженных сил в области противоракетной обороны, применения БПЛА, нанесения ударов вглубь и в киберсфере.

Рост военных расходов во Франции

В последние годы Франция наращивает оборонные расходы и активизирует военную политику. О намерении выделить дополнительно €36 млрд на военные расходы в 2026–2030 годах Макрон заявил 15 января 2026 года. В числе стоящих перед Францией задач он назвал наращивание боеприпасов всех типов, создание системы "раннего предупреждения".

Кроме того, Франция будет укреплять свои позиции в космосе и нарастит инвестиции в ИИ.

Макрон утверждал, что Франция располагает "самой эффективной армией в Европе", она значительно "усилила свою независимость в военной, технологической и промышленной сферах".

В июле 2025 года Макрон заявил о намерении нарастить военный бюджет Франции к 2027 году до €64 млрд. Это почти в два раза больше по сравнению с 2017-м, когда оборонные расходы Франции составляли €32,3 млрд. В том числе, как предполагалось, в 2026 году на нужды французской армии дополнительно направят €3,5 млрд, а в 2027 году – еще €3 млрд.