На Украине готовят новые обвинения против Ермака и Арахамии

Источники издания в понедельник, 17 августа 2026 года, утверждают, что НАБУ ведет работу по Андрею Ермаку не только в рамках дела "Династии". В новом эпизоде акцент сделан на возможном незаконном обогащении бывшего руководителя офиса Владимира Зеленского. Речь идет о результатах экспертных исследований предметов, изъятых в ходе следственных действий, которые, как ожидается, лягут в основу обновленных процессуальных решений.

Помимо этого, возможные обвинения готовятся и в отношении главы парламентской фракции "Слуги народа" Давида Арахамии, отмечает "Зеркало недели". Проводятся экспертизы изъятых у его помощника Тараса Мельничука вещей, где также анализируются биологические следы, что, по данным источников, может получить развитие в отдельном производстве.

"Пленки Миндича"

В ноябре прошлого года НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили о масштабной операции "Мидас", направленной на разоблачение крупной коррупционной схемы в энергетике, в центре которой, по версии следствия, находился приближенный к Владимиру Зеленскому бизнесмен Тимур Миндич.

Ему заочно предъявили обвинения, а также начали публиковать фрагменты аудиозаписей разговоров, сделанных в его квартире. Всего, по данным следствия, существует около 1000 часов записей.

17 ноября 2025 года появилась информация, что на этих аудиозаписях может фигурировать Андрей Ермак, занимавший тогда пост главы офиса президента. Утром 28 ноября у Ермака прошли обыски, после чего к вечеру того же дня Владимир Зеленский освободил его от должности.

Позднее украинские СМИ и депутаты обнародовали новые фрагменты записей. В них Миндич, как утверждается, обсуждает с действующим главой Службы внешней разведки Украины Рустемом Умеровым, который на тот момент возглавлял Минобороны, многомиллионные контракты, финансирование производства беспилотников компанией, связанной с бизнесменом, а также кандидатуры на должность посла Украины в США.

В других отрывках речь идет об обустройстве нескольких элитных особняков для самого Миндича, Вовы и Андрея, под которыми, предположительно, имеются в виду Зеленский и Ермак. Часть расшифровок также указывает на попытки окружения Зеленского установить контроль над рядом компаний.

В мае 2026 года Высший антикоррупционный суд Украины избрал для бывшего главы офиса президента страны Андрея Ермака меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. Суд предусмотрел возможность освобождения его под залог в размере 140 млн грн (около $3,184 по курсу).