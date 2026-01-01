НАБУ предъявила обвинение новому фигуранту в рамках антикоррупционной операции "Форрест Гамп"

"НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. – «Профиль») расширили круг подозреваемых по делу преступной организации, специализирующейся на изъятиях рейдеров, мошенничестве с имуществом и отмывании денег", – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По версии следствия, руководители преступной организации, среди которых были действующие и бывшие депутаты Верховной рады, привлекли подозреваемого к незаконной деятельности, рассчитывая использовать его неформальные связи и влияние в судебной системе. Уточняется, что подозреваемый способствовал принятию судьями хозяйственных судов решений в интересах компаний и лиц, связанных с преступной организацией.

Ирина Мудрая 19 августа была уволена с должности замглавы ОПУ указом президента Украины Владимира Зеленского. Ранее в тот же день стало известно об обысках у высокопоставленных должностных лиц, проводимых НАБУ и САП. Помимо Мудрой, в деле фигурируют депутат Верховной рады Вадим Столяр, бывший парламентарий Максим Микитась, чиновники Министерства юстиции и представители Sense Bank.