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  3. Зеленский уволил замглавы своего офиса Мудрую на фоне новой операции НАБУ

Зеленский уволил замглавы своего офиса Мудрую на фоне новой операции НАБУ

Соответствующий указ появился в среду, 19 августа 2026 года, на сайте офиса украинского лидера. Ирина Мудрая является одним из фигурантов дела, которое получило название "Форрест Гамп".

Ирина Мудрая

Ирина Мудрая

©OLIVIER MATTHYS / EPA / ТАСС

По данным СМИ, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в рамках спецоперации "Форрест Гамп" провели в отношении Мудрой следственные действия. Они связаны с расследованием предполагаемой преступной организации с участием украинских политиков и чиновников.

Помимо Мудрой, в деле фигурируют депутат Верховной рады Вадим Столяр, бывший парламентарий Максим Микитась, чиновники Министерства юстиции и представители Sense Bank, пишет "Российская газета".

Кто такая Ирина Мудрая?

Ирина Мудрая длительное время работала на руководящих должностях в юридическом департаменте государственного "Ощадбанка". С мая 2022 года по март 2024-го занимала пост заместителя министра юстиции Украины. 29 марта 2024 года Владимир Зеленский назначил Мудрую заместителем главы своего офиса. Там она, в частности, курировала судебно-правовую реформу и международную санкционную политику.

Кто из украинских чиновников потерял должности из-за расследований НАБУ и САП?

  • Андрей Ермак. Бывший руководитель офиса Зеленского, вынужденно ушел в отставку, а позже был арестован (вышел из СИЗО под залог) по масштабному делу "Мидас". НАБУ вменило Ермаку соучастие в легализации средств и теневом влиянии на энергетический сектор.
  • Кирилл Тимошенко. Уволен с должности заместителя главы офиса Зеленского в рамках масштабных кадровых чисток, последовавших после череды антикоррупционных разбирательств.
  • Герман Галущенко. Лишился должности министра юстиции (ранее возглавлял Минэнерго) и был взят под арест. Проходит ключевым фигурантом расследования "Мидас" о хищении $112 млн в госкорпорации "Энергоатом".
  • Светлана Гринчук. Уволена с поста министра энергетики Украины из-за связей со схемами в энергетическом секторе по тому же делу "Мидас".
  • Ольга Стефанишина. Освобождена от должности посла в США, после чего НАБУ и САП официально предъявили ей подозрение в сокрытии элитного имущества и недостоверном декларировании.

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Метки: Владимир Зеленский Украина
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