Зеленский уволил замглавы своего офиса Мудрую на фоне новой операции НАБУ

По данным СМИ, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в рамках спецоперации "Форрест Гамп" провели в отношении Мудрой следственные действия. Они связаны с расследованием предполагаемой преступной организации с участием украинских политиков и чиновников.

Помимо Мудрой, в деле фигурируют депутат Верховной рады Вадим Столяр, бывший парламентарий Максим Микитась, чиновники Министерства юстиции и представители Sense Bank, пишет "Российская газета".

Кто такая Ирина Мудрая?

Ирина Мудрая длительное время работала на руководящих должностях в юридическом департаменте государственного "Ощадбанка". С мая 2022 года по март 2024-го занимала пост заместителя министра юстиции Украины. 29 марта 2024 года Владимир Зеленский назначил Мудрую заместителем главы своего офиса. Там она, в частности, курировала судебно-правовую реформу и международную санкционную политику.

Кто из украинских чиновников потерял должности из-за расследований НАБУ и САП?