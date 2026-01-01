Зеленский уволил замглавы своего офиса Мудрую на фоне новой операции НАБУ

По данным СМИ, НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины) и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура) в рамках спецоперации "Форрест Гамп" провели в отношении Мудрой следственные действия. Они связаны с расследованием предполагаемой преступной организации с участием украинских политиков и чиновников.
Помимо Мудрой, в деле фигурируют депутат Верховной рады Вадим Столяр, бывший парламентарий Максим Микитась, чиновники Министерства юстиции и представители Sense Bank, пишет "Российская газета".
Кто такая Ирина Мудрая?
Ирина Мудрая длительное время работала на руководящих должностях в юридическом департаменте государственного "Ощадбанка". С мая 2022 года по март 2024-го занимала пост заместителя министра юстиции Украины. 29 марта 2024 года Владимир Зеленский назначил Мудрую заместителем главы своего офиса. Там она, в частности, курировала судебно-правовую реформу и международную санкционную политику.
Кто из украинских чиновников потерял должности из-за расследований НАБУ и САП?
- Андрей Ермак. Бывший руководитель офиса Зеленского, вынужденно ушел в отставку, а позже был арестован (вышел из СИЗО под залог) по масштабному делу "Мидас". НАБУ вменило Ермаку соучастие в легализации средств и теневом влиянии на энергетический сектор.
- Кирилл Тимошенко. Уволен с должности заместителя главы офиса Зеленского в рамках масштабных кадровых чисток, последовавших после череды антикоррупционных разбирательств.
- Герман Галущенко. Лишился должности министра юстиции (ранее возглавлял Минэнерго) и был взят под арест. Проходит ключевым фигурантом расследования "Мидас" о хищении $112 млн в госкорпорации "Энергоатом".
- Светлана Гринчук. Уволена с поста министра энергетики Украины из-за связей со схемами в энергетическом секторе по тому же делу "Мидас".
- Ольга Стефанишина. Освобождена от должности посла в США, после чего НАБУ и САП официально предъявили ей подозрение в сокрытии элитного имущества и недостоверном декларировании.