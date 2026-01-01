Меса-Флорес начинал карьеру в картеле Бельтран Лейва. До ареста Альфредо Бельтрана Лейвы в 2008 году считался его ближайшим помощником. По данным правоохранительных органов, впоследствии он возглавил организацию "Меса-Флорес", занимавшуюся производством и международными поставками наркотиков.
Операция по задержанию Чапо Исидро прошла в пятницу, 20 ноября 2026 года, в муниципалитете Гуасаве, сообщило Министерство национальной обороны Мексики 21 ноября в X. Когда спецназ окружил дом, где находился Меса-Флорес, по силовикам открыли огонь и применили взрывчатку, после чего группе захвата удалось войти в здание.
Вместе с Меса-Флоресом задержаны его заместитель по прозвищу Серафин и финансовый оператор группировки Хосе. После подтверждения личностей всех троих доставили в Мехико самолетом Военно-воздушных сил Мексики для передачи компетентным органам.
Минобороны Мексики уточнило, что в стране в отношении Чапо Исидро действует ордер на арест по обвинениям в организованной преступности и преступлениях против здоровья населения. В США выдан ордер на его экстрадицию по делу о преступном сговоре с целью распространения наркотиков на американской территории. В сообщении также говорится, что Меса-Флорес считается союзником фракции "Майос" крупной преступной организации, известной как "Тихоокеанский картель".
Десятка самых разыскиваемых ФБР преступников
Список постоянно обновляется. В частности, 20 ноября в него включили Сатиндерджита Сингха. Самая крупная объявленная награда за информацию, которая поможет задержать разыскиваемого, составляет $15 млн. Единственная женщина среди самых разыскиваемых ФБР преступников – Ружа Игнатова.
После задержания Флореса список пока не обновляли. По состоянию на 21 ноября 2026 года он выглядит следующим образом:
- Чунг Дык Лу – гражданин Вьетнама, разыскивается в связи с похищением, пытками и убийством двух братьев в Филадельфии в августе 2014 года. По версии следствия, связан с уличной бандой Born to Kill. Награда за информацию – до $1 млн.
- Фаусто Исидро Меса-Флорес, предполагаемый руководитель наркокартеля. Обещанная за информацию о нем награда составляла до $5 млн.
- Джованни Висенте Москера Серрано. Гражданин Венесуэлы, предполагаемый высокопоставленный участник преступной группировки "Трен де Арагуа". Обвиняется в международной торговле кокаином и поддержке иностранной террористической организации. Награда – до $15 млн.
- Джозеф Матос, гражданин США. Разыскивается по подозрению в убийстве военнослужащего Национальной гвардии в Чикаго 3 июля 2021 года. ФБР связывает его с уличной группировкой "Милуоки кингс". Награда – до $1 млн.
- Ружа Игнатова. Болгарская предпринимательница, известная как Криптокоролева. Основательница OneCoin – масштабной криптовалютной финансовой пирамиды. Американские власти обвиняют ее в мошенничестве с использованием электронных средств связи, отмывании денег и мошенничестве с ценными бумагами. Награда – до $5 млн.
- Сатиндерджит Сингх. Гражданин Индии, известный как Голди Брар. Предполагаемый руководитель североамериканского подразделения преступной группы Лоуренса Бишноя. Разыскивается по обвинениям в рэкете, вымогательстве и наркоторговле. Награда – до $1 млн.
- Вильвер Вильегас-Паломино. Гражданин Колумбии, один из руководителей повстанческой группировки ELN. Обвиняется в наркоторговле и наркотерроризме. Награда – до $5 млн.
- Юлан Адонай Арчага Кариас. Гондурасец, предполагаемый руководитель группировки MS-13 в Гондурасе. Обвиняется в рэкете, организации поставок кокаина и незаконном обороте автоматического оружия. Награда – до $5 млн.
- Бхадрешкумар Четанбхай Патель. Гражданин Индии. Разыскивается по подозрению в убийстве жены в штате Мэриленд в апреле 2015 года. После преступления, по версии следствия, скрылся. Награда – до $1 млн.
- Омар Александр Карденас. Гражданин США. Разыскивается по подозрению в убийстве мужчины в Лос-Анджелесе и уклонении от уголовного преследования. ФБР связывает его с уличной бандой. Награда – до $1 млн.