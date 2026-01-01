Меса-Флорес начинал карьеру в картеле Бельтран Лейва. До ареста Альфредо Бельтрана Лейвы в 2008 году считался его ближайшим помощником. По данным правоохранительных органов, впоследствии он возглавил организацию "Меса-Флорес", занимавшуюся производством и международными поставками наркотиков.

Операция по задержанию Чапо Исидро прошла в пятницу, 20 ноября 2026 года, в муниципалитете Гуасаве, сообщило Министерство национальной обороны Мексики 21 ноября в X. Когда спецназ окружил дом, где находился Меса-Флорес, по силовикам открыли огонь и применили взрывчатку, после чего группе захвата удалось войти в здание.

Вместе с Меса-Флоресом задержаны его заместитель по прозвищу Серафин и финансовый оператор группировки Хосе. После подтверждения личностей всех троих доставили в Мехико самолетом Военно-воздушных сил Мексики для передачи компетентным органам.

Минобороны Мексики уточнило, что в стране в отношении Чапо Исидро действует ордер на арест по обвинениям в организованной преступности и преступлениях против здоровья населения. В США выдан ордер на его экстрадицию по делу о преступном сговоре с целью распространения наркотиков на американской территории. В сообщении также говорится, что Меса-Флорес считается союзником фракции "Майос" крупной преступной организации, известной как "Тихоокеанский картель".

Десятка самых разыскиваемых ФБР преступников

Список постоянно обновляется. В частности, 20 ноября в него включили Сатиндерджита Сингха. Самая крупная объявленная награда за информацию, которая поможет задержать разыскиваемого, составляет $15 млн. Единственная женщина среди самых разыскиваемых ФБР преступников – Ружа Игнатова.

После задержания Флореса список пока не обновляли. По состоянию на 21 ноября 2026 года он выглядит следующим образом: