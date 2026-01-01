Неизвестный дрон упал и взорвался у здания полиции в Турции

"Во дворе управления полиции в городе Арсин рухнул объект, предположительно, БПЛА. В результате инцидента никто не погиб, повреждены три автомобиля", – говорится в полученном РИА Новости пресс-релизе, выпущенном местными властями.

По факту произошедшего начато расследование.

Опубликованные в соцсетях видеокадры показывают, что осколки БПЛА повредили автомобили и стены близлежащих домов.

Беспилотники или их обломки находят на черноморском побережье Турции относительно часто. Наиболее громким был случай, зафиксированный 1 июля: БПЛА врезался в дерево в районе Вакфыкебир турецкой провинции Трабзон и взорвался, вызвав кратковременную панику среди местных жителей. Специалисты осмотрели обломки и установили, что аппарат принадлежал Украине и нес около пяти килограммов взрывчатки.

В субботу, 15 августа, беспилотник упал в деревне в турецкой провинции Дюздже на севере страны примерно в семи километрах от берега. Также местные жители обнаружили, предположительно, БПЛА на пляже в провинции Стамбул недалеко от международного аэропорта. Позже в провинции Сакарья на черноморском побережье Турции обнаружены обломки третьего. Во всех случаях предполагаемая принадлежность БПЛА не уточнялась.