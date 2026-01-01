GPT-6.2 Astra ориентирована на профессиональные сценарии: подготовку презентаций, электронных таблиц и документов. В релизе, опубликованном на сайте компании, говорится, что модель лучше держится заданных шаблонов и стандартов, а также пишет более качественный код и создает интерфейсы для сайтов, игр и 3D-дизайна.

В тестах на многоэтапные профессиональные задачи GPT-6.2 Astra показала результат на 5,2 пункта выше, чем GPT-6 Astra. По данным OpenAI, новинка также обошла Claude Fable 5.2 на 5,5 пункта, при этом ее использование стоило 5% от стоимости конкурирующей модели.

Компания добавляет, что GPT-6.2 Sol в сравнении с GPT-6.1 Sol позволяет выполнить больше задач в одном платном плане.

В начале сентября 2026 года OpenAI представила GPT-6 Astra. Компания позиционирует новую модель как наиболее мощную и функциональную на текущий момент.

Президент OpenAI Грег Брокман на телефонной конференции с журналистами заявил тогда, что, по его мнению, уровень общего искусственного интеллекта уже достигнут.

Общий искусственный интеллект (AGI, Artificial General Intelligence) – гипотетический уровень развития ИИ, при котором система обладает универсальными когнитивными способностями человека и может обучаться, рассуждать и решать задачи в любой сфере без предварительной узкой настройки.