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Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

Документ поддержали 16 депутатов, семеро воздержались, против не высказался никто. Министр иностранных дел Гренландии Муте Эгеде охарактеризовал ратификацию как значимый шаг для острова.

Парламент Гренландии (архивное фото)

Парламент Гренландии (архивное фото)

©Xinhua/Zhao Dingzhe/Global Look Press

В то же время оппозиционная партия Naleraq поставила под сомнение экономическую целесообразность договоренностей – ее председатель Пеле Броберг указал, что Гренландия не извлекла из них финансовой выгоды, сообщает во вторник, 3 ноября 2026 года, Reuters.

Трехстороннее соглашение о безопасности с США Гренландия и Дания подписали в сентябре 2026 года. Документ расширяет военное присутствие США в Гренландии, включая строительство двух новых военных баз (в Нарсарссуаке и Местерсвиге) и расширение существующей базы Питуффик, а также развертывание системы противоракетной обороны "Золотой купол". Соглашение подтверждает суверенитет Дании над островом и право народа Гренландии на самоопределение, а также усиливает роль НАТО в Арктике.

Датский парламент проведет первое чтение законопроекта 11 ноября, итоговое голосование назначено на 19 ноября. После одобрения в Копенгагене соглашение вступит в силу без необходимости утверждения в Сенате США.

Это соглашение смягчило претензии президента США Дональда Трампа на усиление контроля США над Гренландией. Американский лидер активно этого добивался после своего второго пришествия в Белый дом, ссылаясь на вопросы национальной безопасности, противодействие влиянию Китая и России в Арктике и развитие системы противоракетной обороны. "Гренландский вопрос" настолько обострился, что угрожал поссорить США и НАТО.

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Метки: Гренландия
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