Парламент Гренландии одобрил соглашение о безопасности с США

В то же время оппозиционная партия Naleraq поставила под сомнение экономическую целесообразность договоренностей – ее председатель Пеле Броберг указал, что Гренландия не извлекла из них финансовой выгоды, сообщает во вторник, 3 ноября 2026 года, Reuters.

Трехстороннее соглашение о безопасности с США Гренландия и Дания подписали в сентябре 2026 года. Документ расширяет военное присутствие США в Гренландии, включая строительство двух новых военных баз (в Нарсарссуаке и Местерсвиге) и расширение существующей базы Питуффик, а также развертывание системы противоракетной обороны "Золотой купол". Соглашение подтверждает суверенитет Дании над островом и право народа Гренландии на самоопределение, а также усиливает роль НАТО в Арктике.

Датский парламент проведет первое чтение законопроекта 11 ноября, итоговое голосование назначено на 19 ноября. После одобрения в Копенгагене соглашение вступит в силу без необходимости утверждения в Сенате США.

Это соглашение смягчило претензии президента США Дональда Трампа на усиление контроля США над Гренландией. Американский лидер активно этого добивался после своего второго пришествия в Белый дом, ссылаясь на вопросы национальной безопасности, противодействие влиянию Китая и России в Арктике и развитие системы противоракетной обороны. "Гренландский вопрос" настолько обострился, что угрожал поссорить США и НАТО.