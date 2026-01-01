Парламент Ирана одобрил законопроект против иностранного вмешательства

Под запрет преимущественно подпадают американские и израильские СМИ, а также издания, финансируемые из Вашингтона и Тель-Авива. При этом о планируемых контактах с журналистами из других зарубежных стран гражданам Ирана придется заранее уведомлять министерство разведки.

Документ также требует согласовывать с МИД Исламской Республики любые контакты с иностранными дипломатами, сотрудниками неиранских организаций и учреждений. В случае общения без письменного одобрения внешнеполитического ведомства предусмотрены штрафы и лишение части социальных прав.

Помимо этого, ужесточаются наказания за экономические правонарушения, если они совершены под руководством или при содействии иностранных граждан. Отдельным блоком регламентируется научное взаимодействие: сотрудничество с учреждениями, не включенными в перечни, формируемые министерством разведки, будет ограничено.

Самые жесткие санкции адресованы инициаторам политических или законодательных предложений, выдвинутых под руководством иностранных спецслужб: за подобные действия, особенно если они наносят ущерб безопасности или независимости страны, может грозить до 30 лет лишения свободы. Как пояснил агентству Mizan член судебно-правового комитета меджлиса Осман Салари, окончательный вид нормы пока не приобрели: ряд положений еще обсуждается и не получил утверждения депутатов.