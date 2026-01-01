Пашинян выразил уверенность, что связи Армении и США продолжат расширяться

Правительство Армении сообщило, что Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Конгрессмен коснулся установления мира между Ереваном и Баку и подчеркнул личную роль и последовательность Пашиняна в этом деле.

"Собеседники обменялись мнениями по региональным процессам, а также по вопросам, касающимся хода реализации проекта TRIPP", – также рассказали в кабмине.

Что такое TRIPP?

TRIPP (от англ. Trump Route for International Peace and Prosperity – "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания") – масштабный инфраструктурный и транспортный проект на Южном Кавказе, запущенный при активном посредничестве Соединенных Штатов. Ключевая цель TRIPP – создание сквозного коридора через территорию Армении (в Сюникской области), который напрямую свяжет основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой – и далее с Турцией.

В экспертной среде этот маршрут также широко известен как разблокированный Зангезурский коридор.

Проект предусматривает масштабное строительство на армянской территории дорожного отрезка протяженностью около 42 километров. В логистический узел войдут:

автомобильное шоссе и современная железная дорога;

энергетические сети (нефте- и газопроводы);

цифровая инфраструктура (волоконно-оптические кабели связи).

Основные этапы и вехи сближения Армении с США