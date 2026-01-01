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Пашинян выразил уверенность, что связи Армении и США продолжат расширяться

Армянский премьер во вторник, 18 августа 2026 года, принял члена американской Палаты представителей Абрахама Хамаде. Никол Пашинян в ходе встречи подчеркнул важность последовательного развития отношений Еревана и Вашингтона и заявил, что в последнее время они носят динамичный характер.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

©Thomas Trutschel/imago-images.de/Global Look Press

Правительство Армении сообщило, что Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Конгрессмен коснулся установления мира между Ереваном и Баку и подчеркнул личную роль и последовательность Пашиняна в этом деле.

"Собеседники обменялись мнениями по региональным процессам, а также по вопросам, касающимся хода реализации проекта TRIPP", – также рассказали в кабмине.

Что такое TRIPP?

TRIPP (от англ. Trump Route for International Peace and Prosperity – "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания") – масштабный инфраструктурный и транспортный проект на Южном Кавказе, запущенный при активном посредничестве Соединенных Штатов. Ключевая цель TRIPP – создание сквозного коридора через территорию Армении (в Сюникской области), который напрямую свяжет основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой – и далее с Турцией.

В экспертной среде этот маршрут также широко известен как разблокированный Зангезурский коридор.

Проект предусматривает масштабное строительство на армянской территории дорожного отрезка протяженностью около 42 километров. В логистический узел войдут:

  • автомобильное шоссе и современная железная дорога;
  • энергетические сети (нефте- и газопроводы);
  • цифровая инфраструктура (волоконно-оптические кабели связи).

Основные этапы и вехи сближения Армении с США

  • В сентябре 2023-го и июле 2024 года прошли совместные армяно-американские военные учения (Eagle Partner) для подготовки к миротворческим миссиям.
  • Хартия о стратегическом партнерстве (январь 2025 года). Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне первую Хартию, запустившую Комиссию по стратегическому партнерству. Соглашение охватило оборонную сферу, экономику и укрепление институтов демократии.
  • Согласование "Маршрута Трампа" (январь 2026 года).
  • Устав всеобъемлющего партнерства (май 2026 года). Новый американский госсекретарь Марко Рубио прибыл в Ереван, где подписал с Мирзояном Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и меморандум о поставках критически важных минералов. Также было парафировано рамочное соглашение по TRIPP, согласно которому 74% акций управляющей компании получают США, а Армения сохраняет пограничный и таможенный суверенитет.

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Метки: Армения Пашинян США
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