Пашинян выразил уверенность, что связи Армении и США продолжат расширяться

Правительство Армении сообщило, что Хамаде поблагодарил за теплый прием и отметил важность развития диалога также и в парламентском формате. Конгрессмен коснулся установления мира между Ереваном и Баку и подчеркнул личную роль и последовательность Пашиняна в этом деле.
"Собеседники обменялись мнениями по региональным процессам, а также по вопросам, касающимся хода реализации проекта TRIPP", – также рассказали в кабмине.
Что такое TRIPP?
TRIPP (от англ. Trump Route for International Peace and Prosperity – "Маршрут Трампа ради международного мира и процветания") – масштабный инфраструктурный и транспортный проект на Южном Кавказе, запущенный при активном посредничестве Соединенных Штатов. Ключевая цель TRIPP – создание сквозного коридора через территорию Армении (в Сюникской области), который напрямую свяжет основную часть Азербайджана с его эксклавом – Нахичеванской Автономной Республикой – и далее с Турцией.
В экспертной среде этот маршрут также широко известен как разблокированный Зангезурский коридор.
Проект предусматривает масштабное строительство на армянской территории дорожного отрезка протяженностью около 42 километров. В логистический узел войдут:
- автомобильное шоссе и современная железная дорога;
- энергетические сети (нефте- и газопроводы);
- цифровая инфраструктура (волоконно-оптические кабели связи).
Основные этапы и вехи сближения Армении с США
- В сентябре 2023-го и июле 2024 года прошли совместные армяно-американские военные учения (Eagle Partner) для подготовки к миротворческим миссиям.
- Хартия о стратегическом партнерстве (январь 2025 года). Глава МИД Армении Арарат Мирзоян и тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен подписали в Вашингтоне первую Хартию, запустившую Комиссию по стратегическому партнерству. Соглашение охватило оборонную сферу, экономику и укрепление институтов демократии.
- Согласование "Маршрута Трампа" (январь 2026 года).
- Устав всеобъемлющего партнерства (май 2026 года). Новый американский госсекретарь Марко Рубио прибыл в Ереван, где подписал с Мирзояном Устав о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и меморандум о поставках критически важных минералов. Также было парафировано рамочное соглашение по TRIPP, согласно которому 74% акций управляющей компании получают США, а Армения сохраняет пограничный и таможенный суверенитет.