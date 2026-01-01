Переговоры США и Турции по поставкам истребителей F-35 зашли в тупик

При этом Анкара публично не отказывается от планов получить истребители пятого поколения. На минувших выходных Реджеп Тайип Эрдоган в интервью Al Jazeera напомнил, что рассчитывает на реализацию обещаний Вашингтона по F-35.

Речь идет о словах Дональда Трампа, прозвучавших 7 июля на саммите НАТО в Анкаре: тогда он заявил о готовности допустить Турцию обратно в программу F-35 и "сделать Турцию счастливой". Позже турецкий лидер уточнял, что американский президент заверил его в скорой передаче первых пяти уже оплаченных самолетов.

Однако оптимистичная риторика быстро натолкнулась на институциональные барьеры. По прошествии нескольких недель стало ясно, что прогресса нет: диалог застопорился, а процедура одобрения сделки в США приостановлена. Об этом в понедельник, 17 августа 2026 года, пишет "Коммерсант".

Госдеп США против продажи F-35 Турции

Ключевым фактором стала позиция Госдепартамента и нерешенный вопрос с С-400. Еще 22 июля внешнеполитическое ведомство направило в Конгресс письмо с рекомендацией не одобрять продажу F-35 Турции.

В документе напомнили, что действующее законодательство запрещает передачу самолетов Анкаре, пока та не избавится от С-400 и связанного с ними оборудования, не возьмет на себя обязательство не возвращаться к их закупке и не выполнит все сертификационные требования, предписанные Конгрессом. Администрация США тогда прямо призвала турецкую сторону "урегулировать этот вопрос".

Сама по себе эта предустановка не нова. В 2019 году Турция была исключена из совместной программы производства F-35 Joint Strike Fighter из-за ввода в строй российских комплексов, приобретенных по контракту 2017 года.

С момента заключения сделки с Москвой Вашингтон настаивал на ее несовместимости со стандартами НАТО и предупреждал: совместная эксплуатация С-400 и F-35 создает риск раскрытия параметров малозаметности американских истребителей радарами российского комплекса с последующей передачей этих данных в Россию. Дополнительным раздражителем считалось и политическое измерение контракта – сигнал о сближении Анкары с Москвой.

Финансовые и производственные аргументы Турции тогда не сработали. Несмотря на вложения свыше $1 млрд, планы закупить около сотни самолетов и участие турецких оборонных компаний в изготовлении компонентов фюзеляжа и систем F-35, Вашингтон пошел на ужесточение.

Конгресс не только поддержал санкции, но и закрепил в законодательстве. Вернуться к программе JSF Анкара сможет лишь после расставания с С-400.

Попытки Турции избавиться от С-400

Изначально турецкие власти на такие уступки не шли. Однако с приходом Дональда Трампа их подход смягчился. На фоне президентских обещаний о продаже F-35 Анкара начала искать выход из тупика.

Первым вариантом стала попытка пристроить российские комплексы в третью страну – переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами. Этот трек, впрочем, быстро забуксовал, и вслед за ним замер и американо-турецкий диалог по самолетам.

Тогда обсуждаться стал запасной путь – фактическое выведение С-400 из строя. Звучали и более радикальные идеи, вплоть до передачи отдельных компонентов на хранение в США. Но такие предложения идут против логики и практики оборонных контрактов.

Производители вооружений жестко охраняют критические технологии и поставляют новейшие системы только в рамках узко прописанных соглашений. Поставка С-400 Турции – как раз такой случай. Без согласия Москвы Анкара не вправе ни продавать комплексы, ни передавать их элементы третьим странам, ни переваливать их куда-то на хранение.

О "сверхчувствительности" темы 10 июля говорил и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, подтверждая, что по судьбе С-400 между Москвой и Анкарой есть контакты. При этом, если Турция все же договорится с ОАЭ, в России, по оценкам собеседников, вряд ли станут чинить препятствия: Эмираты не состоят в НАТО, а отношения Москвы и Абу-Даби остаются стабильными, так что разрешение на такую сделку не выглядит для Кремля рискованным.

В итоге Анкара оказалась в подвешенном состоянии. Ожидания по F-35 сохраняются, но юридические условия США не выполнены, а решение по С-400 не найдено.

Пока Турция не предложит вариант, устраивающий и Вашингтон, и Москву, возврат к программе и реальные поставки истребителей останутся заблокированными.