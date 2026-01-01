Президенту Парагвая грозит импичмент

Как сообщает газета ABC Color,оппозиция обвиняет Пенью в конфликте интересов из-за его предполагаемых связей с Ueno Bank. В представленном законодателями документе говорится, что правительство допустило размещение средств государственного фонда социального страхования в проблемном банке сверх предусмотренных законом лимитов.

Кроме того, по мнению сторонников импичмента, назначение бывшего топ-менеджера компании главой Центрального банка Парагвая является "решением, несовместимым с обязанностью защищать общественные интересы".

Для запуска процедуры импичмента инициативу должны поддержать две трети депутатов. Если это произойдет, вопрос перейдет в сенат, который проведет публичные слушания и вынесет решение относительно вины главы государства.

Ранее Центробанк Парагвая ввел внешнее управление в Ueno Bank, после чего средства вкладчиков были заморожены. Число клиентов банка оценивается в 2,9 млн при населении страны около 7 млн человек.

Пенье победил на президентских выборах 30 апреля 2023 года, его полномочия истекают в 2028 году. До своего похода в политику Пенье много лет работал в Центральном банке Парагвая и входил в состав его совета директоров.

Парагвай – небольшое государство в Южной Америке, не имеющее выхода к морю, расположенное между Аргентиной, Бразилией и Боливией. По государственному устройству является президентской республикой.