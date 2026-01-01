12 августа 2026
USD 82.37 -0.23 EUR 95.18 -0.1
Новости Зарубежье
  1. Главная страница
  2. Новости
  3. Разработчики американской ПРО "Золотой купол" завершили первые тесты перехватчиков

Разработчики американской ПРО "Золотой купол" завершили первые тесты перехватчиков

Первые тесты включали передачу данных с датчиков на перехватчик и демонстрацию работы двигателей их космических аппаратов.

Как сообщает Bloomberg, это свидетельствует о ранних признаках прогресса в создании экспериментальной оборонной технологии, которого достигли компании-разработчики. Среди них – SpaceX и Northrop Grumman.

Руководящий проектом "Золотой купол" генерал Майкл Гетлейн заявил накануне журналистам, что все компании теперь переходят к следующему этапу программы – демонстрации работоспособности их технологий в космосе.

"Золотой купол" (Golden Dome) – инициированный в мае 2025 года Дональдом Трампом масштабный проект многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны США, призванный защитить всю территорию страны от баллистических ракет и иных воздушных угроз. По его словам, система будет включать наземные, морские и космические компоненты. В частности, планируется использовать спутниковые группировки дальнего обнаружения и современные лазерные установки для уничтожения целей.

Ожидается, что оборонный комплекс будет введен в строй в январе 2029 года. По прогнозам Пентагона, реализация проекта потребует около $175 млрд за 10 лет, в Конгрессе США оценивают затраты значительно выше, примерно в $1,2 трлн.

Ранее сообщалось, что первые испытания по программе будут завершены до конца 2026 года, летные демонстрации технологии (с применением спутников. – "Профиль") запланированы на 2027 год, а показ возможностей перехвата – на 2029 год.

Первое испытание элементов системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно, заявил 24 июня глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, система динамической автономной обороны провела наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей безупречно.

Подробно о том, что из себя представляет комплекс "Золотой купол", "Профиль" разобрал в отдельной статье.

Читайте наши каналы в Макс и Telegram: Профиль-News, журнал Профиль. Скачивайте полностью бесплатное мобильное приложение журнала "Профиль".

Метки: испытания США
Рекомендательный сервис