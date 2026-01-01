Разработчики американской ПРО "Золотой купол" завершили первые тесты перехватчиков

Как сообщает Bloomberg, это свидетельствует о ранних признаках прогресса в создании экспериментальной оборонной технологии, которого достигли компании-разработчики. Среди них – SpaceX и Northrop Grumman.

Руководящий проектом "Золотой купол" генерал Майкл Гетлейн заявил накануне журналистам, что все компании теперь переходят к следующему этапу программы – демонстрации работоспособности их технологий в космосе.

"Золотой купол" (Golden Dome) – инициированный в мае 2025 года Дональдом Трампом масштабный проект многоуровневой системы противоракетной и противовоздушной обороны США, призванный защитить всю территорию страны от баллистических ракет и иных воздушных угроз. По его словам, система будет включать наземные, морские и космические компоненты. В частности, планируется использовать спутниковые группировки дальнего обнаружения и современные лазерные установки для уничтожения целей.

Ожидается, что оборонный комплекс будет введен в строй в январе 2029 года. По прогнозам Пентагона, реализация проекта потребует около $175 млрд за 10 лет, в Конгрессе США оценивают затраты значительно выше, примерно в $1,2 трлн.

Ранее сообщалось, что первые испытания по программе будут завершены до конца 2026 года, летные демонстрации технологии (с применением спутников. – "Профиль") запланированы на 2027 год, а показ возможностей перехвата – на 2029 год.

Первое испытание элементов системы ПРО "Золотой купол" прошло успешно, заявил 24 июня глава Пентагона Пит Хегсет. По его словам, система динамической автономной обороны провела наведение, захват и уничтожение множества приближающихся целей безупречно.

Подробно о том, что из себя представляет комплекс "Золотой купол", "Профиль" разобрал в отдельной статье.