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Reuters узнал о готовящемся приобретении зарубежных активов "Лукойла"

За сделкой стоит консорциум во главе с американским предпринимателем Тоддом Боэли. Как предполагается, активы будут обменяны на ценные бумаги российской нефтяной компании.

Лукойл

©FotograFFF/Shutterstock/Fotodom

Для совершения сделки неназванный иностранный банк уже приобрел бумаги "Лукойла", сделка оценивается в $22 млрд, сообщило во вторник, 3 ноября 2026 года, агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их информации, заключение сделки ожидается в течение нескольких недель.

В консорциум, по словам источников, входят Тодд Боэли, базирующийся в Абу-Даби инвестиционный фонд International Holding Company, эмиратский холдинг Al Hail Holdings, братья-миллиардеры сирийского происхождения Рамез и Мутаз аль-Хаят из Катара, а также Международная финансовая корпорация развития США.

Миллиардер Тодд Боэли известен как инвестор и спортивный функционер, в частности он владел футбольными клубами "Челси" и "Страсбур". В сентябре 2026 года бизнесмен продал значительную часть своих спортивных активов.

К зарубежным активам "Лукойла" относятся около 2500 автозаправочных станций в 19 странах, крупные нефтеперерабатывающие заводы в Болгарии, Румынии и Нидерландах, а также нефтяные и газовые месторождения за пределами РФ.

Основной причиной продажи зарубежных активов "Лукойла" стало введение жестких блокирующих санкций со стороны США в октябре 2025 года. Эти ограничения фактически парализовали работу международного подразделения компании (Lukoil International GmbH), сделав невозможным его дальнейшее функционирование в западных странах. Причем Минфин США настаивает, что российская компания в результате сделки не должна получить от продажи прямую финансовую выгоду или сверхприбыль деньгами.

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Метки: лукойл торговая сделка
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