Рубио признался, что серьезно изучает НЛО

"Я не знаю, кто это, что это, но над нашими военными объектами что-то летает, и это что-то нам не принадлежит. Это следует изучить, отнестись к этому со всей серьезностью", – объяснил дипломат свою позицию в ходе опубликованного подкаста Кэти Миллер, жены советника американского лидера, заместителя руководителя аппарата сотрудников Белого дома Стивена Миллера.

"Я не знаю ответов, я лишь задаю вопросы. Мы должны знать, что летает в нашем воздушном пространстве", – продолжил он, уточнив, что сам занимается этой темой давно.

"Люди думают, что мы что-то скрываем. Но уверяю вас, если бы мы, эта администрация что-то знала, президент плотно бы этим занялся. Было бы обращение в прайм-тайм, он бы показывал фото и видео", – отметил госсекретарь.

В феврале американский лидер пообещал, что правительство США начнет публиковать документы о предполагаемых внеземных формах жизни и неопознанных летающих объектах. К середине августа Пентагон уже опубликовал пять пакетов сведений об НЛО.

Общественный интерес к НЛО появился с 1947 года, когда было широко растиражировано сообщение американского бизнесмена Кеннета Арнольда о том, как он наблюдал в районе горы Рейнир пролет ряда непонятных воздушных объектов. При их описании он привел сравнение: "Они прыгали как блюдца по воде", что и послужило причиной появления термина "летающие тарелки".

С научной точки зрения, НЛО – это любой видимый в небе объект или светящееся явление, истинную природу которого наблюдатели или эксперты не могут сразу определить. В США, а позже и в других странах, создавались различные комиссии и издавались книги, в которых были предприняты попытки объяснить эти явления с точки зрения современной науки. Однако в обывательском представлении все НЛО связывают с действиями инопланетян, а сами явления чаще всего выдают за полет инопланетных кораблей.