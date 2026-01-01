Семь пассажирских лайнеров на европейских маршрутах получили сообщения о бомбах на борту

Во всех случаях после получения тревожного сообщения самолеты совершили экстренную посадку. Пассажиры были эвакуированы, а сами лайнеры были проверены на наличие взрывоопасных предметов и других опасностей, сообщила во вторник, 3 ноября 2026 года, британская газета The Guardian.

По данным издания, все поступившие сигналы оказались ложными.

В частности, самолет авиакомпании LOT Polish Airlines, вылетевший из лондонского аэропорта Хитроу, был вынужден приземлиться в аэропорту Варшава-Модлин. Аналогичное сообщение получил экипаж лайнера SAS, следовавшего из Копенгагена в столицу Польши.

Остальные пять случаев касаются бортов ирландского лоукостера Ryanair. Угрозы поступили на рейсы Манчестер – Мурсия, Лиссабон – Рим, Дублин – Рим, Лиссабон – София и Дублин – София.

Начато расследование инцидентов.