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  3. Семь пассажирских лайнеров на европейских маршрутах получили сообщения о бомбах на борту

Семь пассажирских лайнеров на европейских маршрутах получили сообщения о бомбах на борту

Инциденты затронули самолеты, следовавшие в Варшаву, Рим и Софию (по два лайнера на каждое направление). Также мишенью злоумышленников стал рейс из Манчестера в испанскую Мурсию.

Самолёт авиакомпании LOT Polish Airlines

(Иллюстрация)

©Kevin Piechota/Shutterstock/Fotodom

Во всех случаях после получения тревожного сообщения самолеты совершили экстренную посадку. Пассажиры были эвакуированы, а сами лайнеры были проверены на наличие взрывоопасных предметов и других опасностей, сообщила во вторник, 3 ноября 2026 года, британская газета The Guardian.

По данным издания, все поступившие сигналы оказались ложными.

В частности, самолет авиакомпании LOT Polish Airlines, вылетевший из лондонского аэропорта Хитроу, был вынужден приземлиться в аэропорту Варшава-Модлин. Аналогичное сообщение получил экипаж лайнера SAS, следовавшего из Копенгагена в столицу Польши.

Остальные пять случаев касаются бортов ирландского лоукостера Ryanair. Угрозы поступили на рейсы Манчестер – Мурсия, Лиссабон – Рим, Дублин – Рим, Лиссабон – София и Дублин – София.

Начато расследование инцидентов.

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Метки: самолеты
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