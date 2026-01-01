SpaceX раскрыла крупнейших инвесторов

В документе не уточняется, когда именно были совершены соответствующие вложения – до IPO, в ходе размещения или уже после него.

Крупнейшим внешним инвестором названа корпорация Alphabet (Google), владеющая 551,2 млн акций SpaceX (около 3,9%) на сумму $77,2 млрд.

Далее следуют Fidelity с пакетом в 302 млн акций (2,2%) на $42,4 млрд и венчурный фонд Gigafund, которому принадлежат 171,8 млн акций (1,2%) стоимостью около $24 млрд.

Четвертым по размеру инвестором является Saudi Public Investment Fund: 154,1 млн акций (1,1%) на $21,7 млрд. Nvidia владеет 122,8 млн акций (0,9%), оцениваемых в $17,2 млрд. Замыкает шестерку Harvard Management Co – 12,9 млн акций (0,1%) на $1,8 млрд.

Крупнейшим акционером SpaceX остается основатель и руководитель Илон Маск: ему принадлежат 42% акционерного капитала и 80% голосующих акций. Рыночная капитализация компании составляет $1,95 трлн. За последний месяц акции SpaceX подорожали на 20%.

Первичное размещение SpaceX

Компания SpaceX в июне 2026 года разместила 555,6 млн обыкновенных акций. Исходя из цены размещения, начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. По объему привлеченных средств – $75 млрд – это размещение стало крупнейшим в истории.

Согласно заявке на размещение, поданной в мае, долгосрочная стратегия SpaceX включает освоение Луны и колонизацию Марса. В числе потенциальных проектов в документе указаны добыча полезных ископаемых на астероидах, выработка энергии на спутнике Земли и запуск производства на орбите.

С момента основания в 2002 году SpaceX оставалась непубличной компанией и официально не раскрывала финансовые показатели. Идею провести IPO Маск впервые озвучил прошлым летом.

Дополнительное внимание к размещению связано и с недавними изменениями в структуре бизнеса предпринимателя. В феврале Маск объединил SpaceX и xAI. По данным Bloomberg и The Wall Street Journal, совокупная оценка объединенного бизнеса могла составить около $1,25 трлн.

Сейчас Маск остается самым богатым человеком мира. Bloomberg Billionaires Index оценивал его капитал примерно в $858 млрд, а Forbes – примерно в $901 млрд по состоянию на 16 августа.