Выступавший на мероприятиях в столице Венесуэлы министр войны США Пит Хегсет заявил: "Мы признательны за возможность подписать сегодня соглашение об укреплении партнерства в сфере обороны. Мы рассчитываем на наращивание взаимодействия". По его словам, США готовы помочь Каракасу "восстановить территориальную целостность Венесуэлы" в борьбе с наркокартелями.

Уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес сообщила, что возобновление оборонного взаимодействия должно "служить обеспечению мира не только в Венесуэле, но и в Западном полушарии". Она добавила, что соглашение о военно-техническом сотрудничестве и недавно заключенная договоренность в нефтяной сфере, по ее словам, позволят объединить усилия против угроз и ускорить развитие страны.

"Я хочу подчеркнуть важность возобновления отношений в области военно-технического сотрудничества с целью укрепления подготовки наших Национальных боливарианских вооруженных сил, содействия их оперативному оснащению и облегчения доступа к современным технологиям", – сказала Родригес.

Зависимость Венесуэлы от США

Отношения между США и Венесуэлой в настоящее время находятся на этапе кардинальной трансформации и фактического установления американского контроля над финансовой и внешней политикой Каракаса. Это произошло после радикального изменения ситуации в начале 2026 года, когда в ходе спецоперации США в Каракасе был захвачен президент Венесуэлы Николас Мадуро с женой.

После этого США отменили жесткие санкции на торговлю венесуэльской нефтью в обмен на контроль над распределением энергоресурсов страны. Администрация президента США Дональда Трампа навязывает Каракасу план преобразований из трех этапов: стабилизации, экономического восстановления, политического примирения.

В начале ноября 2026 года высокопоставленный чиновник из Госдепартамента сообщил, что Вашингтон рассчитывает расширить сотрудничество с Венесуэлой в сфере безопасности, однако подчеркнул, что до какого-либо серьезного обсуждения вопроса о создании баз "еще очень и очень далеко".

В чем суть произошедшего?

Подписанное соглашение – это возобновление и углубление оборонного партнерства США и Венесуэлы, а не публично раскрытый договор о передаче Вашингтону суверенитета над венесуэльскими ресурсами или о создании американских баз. Официальные заявления описывают его как сотрудничество в сфере подготовки войск, обмена разведданными, оборонных технологий и укрепления безопасности границ; публичного текста соглашения и его юридических деталей пока нет.

По сообщениям ряда западных СМИ, соглашение охватывает:

совместную подготовку военнослужащих;

обмен разведывательной информацией;

поставки или доступ к оборонному оборудованию и технологиям;

укрепление вооруженных сил и пограничной безопасности Венесуэлы.

Это – рамочное политическое соглашение, а не документ с опубликованными картами, сроками, числом войск, перечнем баз или условиями передачи активов. СМИ прямо отмечают, что стороны не раскрыли ни график реализации, ни финансирование, ни конкретные механизмы сотрудничества.

Ресурсы: контроль или доступ?

В публично известных положениях речь идет о военном сотрудничестве. Хотя при этом Хегсет одновременно заявил, что США заинтересованы в раскрытии "невероятного ресурсного потенциала" богатой нефтью Венесуэлы. Издание The Wall Street Journal также сообщает о ранее достигнутых нефтяных договоренностях и сотрудничестве против вооруженных группировок.

Оборонное соглашение может создавать политическую и силовую основу для более тесного экономического и энергетического сближения, но конкретно из него пока не вытекает юридически подтвержденный переход нефтяных месторождений, инфраструктуры или доходов под контроль США.

Могут ли возникнуть базы США в Венесуэле?

Соглашение действительно расширяет влияние США на венесуэльский военный сектор – прежде всего через обучение, разведку, технику и стандартизацию взаимодействия. Но это не равно переходу венесуэльской армии под американское командование: в открытых заявлениях Венесуэла сохраняется как сторона партнерства, а Хегсет говорит о совместной работе двух армий, а не о передаче командования.

По вопросу баз ситуация следующая:

Создание баз США – ни одна из сторон публично не подтвердила, что соглашение разрешает создание американских военных баз в Венесуэле.

Постоянное размещение войск – о постоянной дислокации американских войск публично не сообщалось.

Что подтверждено: совместные учения, обмен разведданными, оборонная техника и технологии. Практический риск в том, что даже без формальной базы углубленное военное присутствие – инструкторы, логистика, разведка, техобслуживание, совместные операции – может создать фактические точки американского влияния.

Таким образом, корректная формулировка: соглашение открывает путь к более глубокому военному присутствию США, но не доказывает, что базы уже согласованы или что венесуэльская армия перешла под контроль Пентагона.

Насколько зависимость долгосрочна?

Долгосрочность такой зависимости будет определяться не одной подписью, а несколькими факторами:

Текстом и ратификацией. Пока не опубликованы полный текст, срок действия, порядок выхода, условия размещения персонала и юрисдикционные оговорки; без них нельзя считать зависимость необратимой.

Институциональной укорененностью. Если сотрудничество будет реализовываться через регулярные программы подготовки, поставки техники, совместные структуры и долгосрочные контракты, оно станет устойчивее, чем разовая декларация.

Экономической привязкой. Нефтяные инвестиции, модернизация инфраструктуры, доступ к технологиям и экспортные соглашения способны закрепить взаимозависимость сильнее, чем военные протоколы.

Внутренней легитимностью в Венесуэле. Соглашение подписано с переходными властями после силового устранения Мадуро – его устойчивость зависит от того, насколько новая венесуэльская политическая система и армия примут этот курс.

Военно-политической ситуацией в регионе. Заявленная цель – защита от "иностранных игроков", наркоторговцев и преступных группировок – может служить основанием для расширения сотрудничества, но также создает повод для пересмотра политики при изменении угроз.

Зависит ли такая политика от того, кто у власти в США?

Да, существенно зависит, но не исключительно. Нынешняя политика сформирована администрацией Трампа и лично Хегсетом. Она опирается на республиканскую логику "сделки", давления и использования военного рычага для переустройства отношений с Каракасом.

При победе демократа на будущих выборах вероятны изменения, но не обязательно полный разрыв. Демократическая администрация может пересмотреть или приостановить наиболее спорные элементы – например, расширение военного присутствия, поставки вооружений или сотрудничество с переходными властями.

Она также может сохранить отдельные направления, если они будут оформлены как борьба с наркоторговлей, транснациональной преступностью или региональная стабильность. Именно эти цели публично называли обе стороны.

Уже созданные каналы разведки, обученные кадры, поставленное оборудование и экономические контракты могут пережить смену администрации, особенно если они закреплены договорами, корпоративными соглашениями или двусторонними структурами.

И наоборот: резкая смена курса возможна, если будущий президент сочтет сотрудничество с нынешними венесуэльскими властями политически или юридически уязвимым.

Что в итоге?

Соглашение означает реальное возобновление американского военного влияния в Венесуэле и потенциально усиливает зависимость Каракаса от США, но имеющиеся официальные заявления не подтверждают ни прямой переход природных ресурсов под контроль США, ни создание американских баз, ни подчинение венесуэльской армии Пентагону.

Его долговечность будет зависеть от нераскрытых условий договора, нефтяных и инвестиционных соглашений, устойчивости венесуэльских властей и прежде всего – от политической воли будущих администраций США.