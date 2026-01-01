США на три дня приостановили введение 50%-ных пошлин на товары из Канады

"Я приостановил на три дня введение 50%-ных пошлин в отношении Канады, которые должны были вступить в силу завтра утром, поскольку Канада и США, с учетом окончательного согласования документов, достигли соглашения!" – написал он в Truth Social.

По данным Politico, Вашингтон и Оттава уже несколько дней ведут переговоры о широком торговом соглашении. В ходе консультаций США добиваются от Канады отмены запрета на ввоз американских спиртных напитков и ранее введенных тарифов на автомобили из США. Канадская сторона, в свою очередь, стремится согласовать снижение американских пошлин на автомобили и другие товары. Потенциальная договоренность предполагает уступки Оттавы по тарифной квоте на молочные продукты, чего неоднократно добивался президент США.

Трамп также сообщил, что проект нефтепровода Keystone XL, заблокированный предыдущей администрацией президента Джо Байдена, может быть возобновлен. Проект предусматривал поставку из канадской провинции Альберта более 800 тыс. баррелей нефти в сутки на перерабатывающие заводы в Техасе и Луизиане. Длина магистрали должна была составить около 1,9 тыс. км – от города Хардисти (Альберта) до Стил-Сити (Небраска), откуда нефть планировалось транспортировать по другим трубопроводам далее на юг США.

Пошлины США в отношении Канады

Трамп 21 июля 2026 года подписал три прокламации об усилении тарифного давления на Оттаву. Решение было принято в ответ на, как заявили в Белом доме, "дискриминационное отношение Канады к американской продукции". Предполагалось, что новые пошлины вступят в силу 19 августа.

Под ограничения подпал широкий перечень продукции. В списке – смартфоны, радары, станции связи, цемент, пластмассы, текстиль, одежда, мебель и спортивный инвентарь, включая коньки и хоккейные клюшки. Кроме того, дополнительные сборы затронули канадский мед, живые растения, бумагу и предметы искусства.

Отдельным пунктом стали повышенные пошлины на алкоголь: пиво, игристые и виноградные вина, вермут, сидр, водку, виски, ром, джин, ликеры, бренди и текилу. Ограничения также коснулись молочной продукции – концентрированного и сухого молока, сливок, молочной сыворотки, концентратов молочных белков, лактозы и казеина.

При этом из-под удара сознательно выведены стратегически важные для американской экономики позиции. Ограничения не распространяются на канадские энергоносители, калийные удобрения, рыбу и критически важные минералы. Новые пошлины будут применяться ко всем попавшим в список товарам без исключения, даже если по правилам трехстороннего соглашения USMCA их разрешено ввозить в США беспошлинно.

Трамп неоднократно в период своего правления грозил Канаде пошлинами. В январе он пообещал ввести 100%-ные пошлины в случае заключения Оттавой торгового соглашения с Пекином.