США продлили разрешение на ввоз некоторых российских алмазов

Новое разрешение действует до 1 сентября 2027 года, свидетельствует очередная генеральная лицензия (№104B), опубликованная Управлением по контролю иностранных активов (OFAC) Минфина США 26 августа 2026 года, в среду.

Страны G7 анонсировали введение ограничений на импорт добытых или обработанных в РФ алмазов с 1 января 2024 года. В феврале 2024 года Министерство финансов США объявило о запрете на ввоз непромышленных алмазов и ювелирных изделий с бриллиантами из России.

Уже в августе 2024 года в США разрешили импорт названных выше категорий российских алмазов. 27 августа 2025 года это разрешение было продлено на год.

Санкции против России, отдельных российских граждан поэтапно вводились после событий 2022 года. Из них делаются различные исключения.

Например, 12 марта 2026 года было объявлено о том, что из-под американских санкций временно выводятся операции с российской нефтью и нефтепродуктами, погруженными на суда до этой даты. Это разрешение несколько раз продлевалось, срок действия его истек 17 июня. Своим появлением оно было обязано эскалации конфликта на Ближнем Востоке, которая привела к значительному росту цен на нефть.