Издание The War Zone предполагает, что речь может идти о средстве для поражения особо прочных и глубоко заглубленных объектов в составе программы NDS-A (Nuclear Deterrent System-Air-delivered). По данным издания, работы по NDS-A ведутся как минимум с 2022 года, и B94 может заменить устаревающие бомбы мегатонного класса B83-1. Там же отмечается, что, в отличие от модернизируемых образцов из текущего арсенала США, B94 может быть полностью новым устройством.

Ранее представитель Национального управления по ядерной безопасности США (NNSA) сообщал: "Система ядерного сдерживания воздушного базирования (NDS-A) предоставит президенту дополнительные ядерные средства для поражения особо прочных и глубоко залегающих целей, гарантируя, что противники не смогут укрыть свои наиболее ценные объекты от американских ядерных сил". По его словам, "программа развивается быстрыми темпами", а дополнительную информацию представят, когда это будет "стратегически целесообразно" для США.

В качестве сопутствующего проекта в США создают новую термоядерную боеголовку W93 для баллистических ракет стратегических подводных лодок. Ее разрабатывают в Лос-Аламосской национальной лаборатории, штат Нью-Мексико. По данным ВМС США, W93 стала первой почти за 40 лет инициативой по разработке новой ядерной боеголовки и системы доставки для оснащения ракет подводного базирования современными боезарядами.

В США в последнее время осуществлялись испытания отдельных компонентов ядерного оружия, не предусматривающие проведения ядерного взрыва. Так, во второй половине августа 2025 года были проведены летные испытания ядерной гравитационной бомбы B61-12 с применением истребителя F-35. В сентябре 2026 года США провели летное испытание корпуса создаваемой термоядерной боеголовки W93.