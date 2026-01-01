Следствие утверждает, что в апреле 2024 года Мерчант прибыл в США, чтобы организовать ликвидацию политиков. В качестве возможных целей в 2024 году рассматривались политик-республиканец, ныне президент Дональд Трамп, занимавший тогда пост президента Джо Байден и бывший постпред США при ООН Никки Хейли.

Мерчанта задержали 12 июля 2026 года при попытке вылететь из страны. В марте коллегия присяжных признала его виновным по пунктам о попытке теракта и организации заказного убийства.

Это не единственный раз, когда на Трампа готовилось покушение. В июле 2024-го во время предвыборного митинга в Батлере 20-летний стрелок Томас Мэттью Крукс ранил Трампа в ухо, убил одного из зрителей и был застрелен на месте.

В сентябре того же года ФБР предотвратило еще одно покушение на кандидата в президенты на его поле для гольфа во Флориде. Райан Раут, обвиняемый в планировании убийства Трампа, позже был приговорен к пожизненному заключению.

Еще один громкий случай произошел 26 апреля 2026 года. В холле отеля Washington Hilton, где проходил ужин с участием руководства США, прозвучало от пяти до восьми выстрелов. Коул Томас Аллен, вооруженный дробовиком, пистолетом и несколькими ножами, миновал первый пост охраны и попытался прорваться через металлодетектор. Он был задержан и позже госпитализирован. Никто из первых лиц не пострадал. Злоумышленнику официально предъявлено обвинение в попытке покушения на жизнь Трампа.