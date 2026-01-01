Таиланд сократит срок безвизового режима для туристов, в том числе россиян, до 30 дней

Из документа следует, что власти Таиланда утвердили сокращение безвизового режима с рядом стран с 60 до 30 дней, включая РФ.

Для россиян вновь будет действовать порядок, предусмотренный двусторонним соглашением. Находиться в Таиланде без визы можно будет до 30 дней с возможностью продления пребывания еще на такой же период времени непосредственно в стране.

Правительство королевства поддержало предложение МИД сократить срок безвиза для туристов из более 90 стран до 30 дней в мае 2026 года. Глава внешнеполитического ведомства Таиланда Сихасак Пхуангкеткеоу заявлял, что некоторые иностранные граждане использовали 60-дневный безвизовый режим не по назначению.

Сколько россиян за год посещает Таиланд?

В 2025 году в Таиланде побывали около 1,9 млн российских туристов (по официальным данным – 1.898.837 поездок). По итогам года турпоток из РФ вырос примерно на 8,8% по сравнению с 2024-м. За первые шесть месяцев 2026-го россияне совершили чуть более 1 млн визитов в королевство. Россия входит в топ-5 стран-лидеров по количеству прибывающих путешественников в Таиланд, занимая четвертое место после Китая, Малайзии и Индии, а по объему трат туристов – второе.

Наибольшей популярностью среди путешественников из РФ в Таиланде пользуются остров Пхукет и материковый город Паттайя. На эти два направления приходится более 70–80% всех бронирований пакетных туров.