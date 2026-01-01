Трамп объявил космос достоянием человечества, открытым для освоения

"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в рамках полномочий, данных мне Конституцией и законами США, провозглашаю, что Солнечная система и все космическое пространство являются достоянием всего человечества и открыты для исследования, освоения и использования, а также для постоянного присутствия граждан Соединённых Штатов", – отмечается в документе.

"Мы подтверждаем, что Соединённые Штаты будут играть ведущую роль в этом смелом начинании, ибо страна с наилучшим научным пониманием космоса, самой развитой космической экономикой и величайшими космическими путями станет самой процветающей нацией на столетия вперед. Прежде всего, мы обязуемся нести наши священные ценности веры и свободы, куда бы мы ни отправились, чтобы свобода вечно звучала среди звезд и за их пределами", – написал Трамп.

Он напомнил о планах США вновь высадиться на Луну к 2028 году, заложив тем самым основу для постоянного американского присутствия на спутнике Земли и для полета на Марс. Глава Белого дома зафиксировал в документе, что "под моим руководством Соединённые Штаты вновь пишут новую смелую главу в освоении космоса".

В настоящее время США сохраняют лидирующие позиции в мировой космонавтике. В частности, это достигается благодаря тесному сотрудничеству государства в лице NASA и коммерческого сектора (компании SpaceX, Blue Origin). Компания SpaceX продолжает доминировать в сфере регулярных запусков, доставки экипажей и грузов на МКС (корабль Crew Dragon) и испытаний сверхтяжелой системы Starship.

Кроме того, развиваются Космические силы США, созданные в 2019 году, в частности расширяется орбитальная инфраструктура и военные возможности в космосе.