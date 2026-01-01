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Трамп объявил космос достоянием человечества, открытым для освоения

Президент США подписал отдельную декларацию по этой теме, которую Белый дом опубликовал на своем официальном сайте.

"Я, Дональд Трамп, президент Соединённых Штатов Америки, в рамках полномочий, данных мне Конституцией и законами США, провозглашаю, что Солнечная система и все космическое пространство являются достоянием всего человечества и открыты для исследования, освоения и использования, а также для постоянного присутствия граждан Соединённых Штатов", – отмечается в документе.

"Мы подтверждаем, что Соединённые Штаты будут играть ведущую роль в этом смелом начинании, ибо страна с наилучшим научным пониманием космоса, самой развитой космической экономикой и величайшими космическими путями станет самой процветающей нацией на столетия вперед. Прежде всего, мы обязуемся нести наши священные ценности веры и свободы, куда бы мы ни отправились, чтобы свобода вечно звучала среди звезд и за их пределами", – написал Трамп.

Он напомнил о планах США вновь высадиться на Луну к 2028 году, заложив тем самым основу для постоянного американского присутствия на спутнике Земли и для полета на Марс. Глава Белого дома зафиксировал в документе, что "под моим руководством Соединённые Штаты вновь пишут новую смелую главу в освоении космоса".

В настоящее время США сохраняют лидирующие позиции в мировой космонавтике. В частности, это достигается благодаря тесному сотрудничеству государства в лице NASA и коммерческого сектора (компании SpaceX, Blue Origin). Компания SpaceX продолжает доминировать в сфере регулярных запусков, доставки экипажей и грузов на МКС (корабль Crew Dragon) и испытаний сверхтяжелой системы Starship.

Кроме того, развиваются Космические силы США, созданные в 2019 году, в частности расширяется орбитальная инфраструктура и военные возможности в космосе.

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Метки: Дональд Трамп космос
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