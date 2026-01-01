По словам Дональда Трампа, США "уже на протяжении нескольких столетий являются тихоокеанской державой" и продолжат укреплять позиции в регионе, передает РИА Новости.

Президент также сообщил о замедлении инфляции в Соединенных Штатах. "За последние три месяца инфляция снизилась до уровня, который никто не ожидал", – сказал он, добавив, что "в последние три месяца она была меньше двух процентов". При этом американский лидер раскритиковал политику предыдущей администрации, заявив, что при Джо Байдене "реальная инфляция, возможно, составляла 21%". "Сейчас у нас меньше двух процентов, и в прошлом месяце было объявлено, что американская экономика развивается как никогда", – отметил он.

Глава Белого дома сообщил о планах Вашингтона ускорить торговую повестку: "Мы ведем переговоры о заключении многочисленных торговых соглашений". "В не столь отдаленном будущем мы подпишем множество торговых соглашений с крупнейшими странами", – заявил Трамп.

Отдельно он коснулся темы искусственного интеллекта, призвав учитывать риски новых технологий. "Он почти полностью несет благо, но у него есть некоторые негативные стороны. Поэтому мы должны быть очень осторожны в управлении этими негативными сторонами", – сказал Трамп. При этом США, по его словам, выступают против такого регулирования ИИ, которое могло бы "задушить" отрасль: "Мы не позволим этому случиться".

Пленарное заседание – ключевое мероприятие саммита в Шэньчжэне. В нем принимают участие лидеры стран АТЭС и главы делегаций, прибывших на форум.

На пленарном заседании выступил президент РФ Владимир Путин. В своей речи он назвал партнерство с экономиками Азиатско-Тихоокеанского региона стратегическим курсом страны, пригласил партнеров активнее использовать российские транспортные маршруты и подтвердил намерение продолжать совместные проекты в рамках форума.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на пленарном заседании, призвал государства Азиатско-Тихоокеанского региона к солидарности и взаимной поддержке. По его словам, "все члены Азиатско-Тихоокеанской семьи находятся в одной лодке", поэтому им нужно "объединить усилия, помогать друг другу" и вместе противостоять вызовам.