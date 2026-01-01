Трамп признал, что Моджтаба Хаменеи жив

"Я не думаю, что он мертв", – поделился Трамп.

Американский лидер также утверждает, что Моджтаба Хаменеи якобы получил тяжелые ранения.

Почему Моджтаба Хаменеи не появляется на публике

28 февраля США и Израиль приступили к военной операции против Ирана. Под удары попал ряд крупнейших городов исламской республики, включая столицу. Погиб верховный лидер аятолла Али Хаменеи, его ближайшие родственники и некоторые другие ключевые фигуры руководства страны. В Белом доме объяснили атаку ракетной и ядерной угрозами, исходящими от Тегерана.

9 марта Совет экспертов Ирана единогласно избрал Моджтабу Хаменеи, 56-летнего сына погибшего Али Хаменеи, новым верховным лидером исламской республики. С начала обострения конфликта он не появлялся на публике. Иранские официальные СМИ регулярно публикуют сообщения от его имени, однако среди них не было ни одного видеообращения.

Мировые СМИ сообщали, что Моджтаба Хаменеи был тяжело ранен во время ударов 28 февраля. В марте в МИД Ирана подтвердили факт ранения. Пресс-секретарь иранского внешнеполитического ведомства Эсмаил Багаи тогда заявил, что новый верховный лидер страны был ранен, но "с ним все в порядке". Впоследствии в МИД Ирана также сообщали, что Хаменеи не появляется на публике из соображений безопасности.

Руководитель протокольной службы офиса Хаменеи Мазахер Хосейни 10 мая сообщил, что верховный лидер Ирана, который пострадал в ходе ударов США и Израиля, пошел на поправку.

Он отметил, что ранения Хаменеи были вызваны тем, что он попал под взрывную волну и упал. По его словам, у верховного лидера осталась только небольшая травма колена и спины, он чувствует себя хорошо.