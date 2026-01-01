Трамп рассказал о большом количестве угроз в свой адрес

"Я полагаю, что была опасность. Я не слишком расспрашивал об этом. В отношении меня много угроз", – заявил американский лидер журналистам на военной базе Эндрюс под Вашингтоном (место стоянки президентского самолета. – "Профиль").

"Я думаю, что на самом деле тот самолет, на котором я летел, подвергался большой опасности. Я думаю, что его с большей вероятностью выбрали бы в качестве цели", – добавил он, но не привел подробностей.

"В отношении меня много угроз. Я подвергаюсь множеству угроз, о которых вы не знаете", – отметил он.

Американский лидер ранее трижды становился целью покушений. В июле 2024 года по нему стреляли на предвыборном митинге в округе Батлер (штат Пенсильвания), спустя два месяца другой злоумышленник был задержан с оружием у гольф-клуба Trump International Golf Club в Палм-Бич во Флориде, где находился Трамп. Третья попытка покушения произошла 25 апреля 2026 года в столичной гостинице Washington Hilton на ежегодном приеме Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме.